Steve McQueen: Za dominikánský turismus lobbují prezident s Vin Dieselem | E15.cz

Měl doprovázet turisty na letech concordem kolem světa, místo toho s manželkou založil dopravce v Dominikánské republice. S Cocotours tak už skoro třicet let vozí turisty po ostrově, hlavně z letišť a přístavů do hotelů a zpět. Jeho podnik i celá země se postupně oklepávají z pandemie. „Těm, kdo nemohli pracovat, dala vláda asi 150 dolarů měsíčně. Někteří si dokonce přilepšili. Bylo to něco nového. Vláda nikdy v historii neplatila lidi za nepracování,“ popisuje karibské novoty Steve McQueen, majitel Cocotours.

Jak se dostane Skot s věhlasným jménem přes Čínu do Dominikány?

Tři roky jsem pracoval v turismu pro německou firmu v Číně. Už toho ale bylo moc. Číny se rychle přejíte. Napsal jsem jiné firmě, která patřila aerolince LTU. Expandovala a rychle rostla. Když se jejich manažerka dozvěděla, že jsem v Číně vydržel tři roky, řekla, že mi dá místo kdekoliv. To ještě nebyly faxy, takže mi do Číny poslala dálnopis. Nabídla mi práci snů – doprovázet turisty na okružních letech kolem světa concordem. Okamžitě jsem dal Číně sbohem.

Přišel ale zádrhel…

Deset dní před plánovaným nástupem mě manažerka požádala, abych na čtvrt roku zaplnil uvolněné místo v thajském městě Pattaya. Potíž byla v tom, že s jejich německými turisty, kteří jezdili do Thajska za sexem, komunikovali místní zaměstnanci, Thajci. Neuměli to. Řekla „běž tam, a pak dostaneš sebelepší práci“. Thajsko bylo v osmdesátkách za trest. Manželka neměla plány na zimu, tak mě v Pattaya navštívila. Šok z propastných rozdílů mezi Čínou a Thajskem byl obří.

Klienti v Číně byli bohatí, vzdělaní, dávali dvousetdolarová dýška. Thajsko? Nic z toho, byť mají skvělé jídlo a nádhernou kulturu. Vydržel jsem pět měsíců, šéfová byla spokojená, protože vše fungovalo. „Končím,“ řekl jsem. Nabídla mi povýšení na post regionálního ředitele buď v Egyptě, nebo v Dominikáně. Své volby jsem nikdy nelitoval, snad jen toho concordu. Oproti Číně to zde byl ale ráj.

Koho dnes nejčastěji vozíte?

Cocotours dopravuje převážně americké a také evropské turisty po celé zemi. Obsluhujeme sedm mezinárodních letišť v Dominikáně a stejné množství přístavů, kam připlouvají velké výletní lodě. Často vozíme byznysmeny, kteří spravují dominikánské továrny v bezcelní zóně, nebo posádky lodí či letadel.

Je turismus pro vládu důležitý?

Máme novou vládu, která turismus prioritizuje. Prezidentova rodina vlastní hotely, lobbuje za turismus. Ministr turismu nedávno prohlásil, že mu prezident denně volá v brzkých ranních hodinách a ptá se na množství příchozích turistů. Jak se to hemží na letištích a v přístavech. Vláda bere protipandemická opatření vážně, zdarma nabídla pojištění proti covidu všem hotelovým hostům ze zámoří. Náhodně vybraných patnáct procent příchozích turistů je testováno na covid-19. V lákání turistů pomáhá i přítomnost slavných filmových hvězd.

V Dominikáně totiž často točí velké filmové štáby…

Přesně tak, svou pobočku zde založilo například britské studio Pinewood, které stvořilo Jamese Bonda. Často sem jezdí Vin Diesel, prezidentův přítel. Brad Pitt, Sandra Bullock a Daniel Radcliffe tu zrovna nyní točí. Mark Wahlberg tu byl před čtvrt rokem, čtyři měsíce zde točila romantickou komedii i Jennifer Lopez. Pro své turisty jsem nemohl dlouhé měsíce najít volné hotelové pokoje, takřka všechny obsadil filmový štáb. Z této publicity může těžit například i cestovní kancelář Čedok, která začala prodávat zájezdy do Dominikány. Spolupracuji s jejich vlastníkem Itakou, konzultuji například výběr hotelů.

Najdou si Češi podle vás cestu do vzdálené Dominikány?

Určitě ano. Země patří k nejproočkovanějším, to je skvělé. Není tu vysoká kriminalita jako jinde v regionu. Dominikánci jsou mimořádně přátelští, vědí, že právě díky turismu je země na vzestupu. Takže věřím, že Češi dorazí v hojném počtu.

Jak zasáhla firmu pandemie?

Pro nás, kteří děláme ve zdejším turismu, nebyl covid-19 první pohromou. Příšerný byl i rok 2019. Nejpočetnější skupinu turistů tvoří Američané. Předloni v březnu nás poškodily odstrašující zprávy v amerických médiích. Psala o záhadných vraždách Američanů v Dominikáně. Negativní publicitu odstartovala zpráva o smrti páru, který zemřel ve stejný okamžik na stejném místě – v hotelové posteli. Jakmile se z tématu stal hit, médiím volali další lidé, že jim před lety v Dominikáně také někdo záhadně zemřel.

Ze dne na den nám vypadl nejdůležitější trh, přišli jsme o polovinu pasažérů. V roce 2018 jsme jich svezli asi dvacet tisíc, následoval velký propad. Další desítky procent pasažérů nám loni vzala pandemie, svezli jsme jen dva tisíce osob. Vláda zavřela hranice v polovině loňského března na čtyři měsíce. Nikdo nemohl ven ani dovnitř. Do července turismus vymizel. Krizi tak Dominikána prožívala přes dva roky. Dnes už ale máme důvody k radosti.

Takže už máte lepší čísla?

Výrazně, daří se lépe než v posledním normálním roce 2018. Pasažérů budeme mít přes dvacet tisíc. Sezóna v Karibiku obvykle vrcholí mezi Vánoci a Velikonoci, kdy nehrozí hurikány ani nesnesitelná vedra. Lidé během letošní sezony znovu cestovali a dál cestují, Američané se dali do pohybu. Na rozdíl od doby před deseti lety už také nespoléháme jen na letiště a přístavy, ale vozíme lidi obecně po ostrově odkudkoliv kamkoliv.

Musely firmy v turismu snižovat mzdy či propouštět?

Průměrná mzda zaměstnanců v hotelech nebo u dopravních firem se pohybuje kolem tří set dolarů (6500 korun), neklesla. Když totiž vláda zavřela zemi, představila plán pomoci. Všechny firmy musely deklarovat, kteří jejich zaměstnanci nemohli pracovat. Nepřišli o práci, místo zaměstnavatelů je platila vláda. Všem dala stejně, asi 150 dolarů měsíčně. Manažerům i nižšímu personálu. Bylo to něco nového. Vláda nikdy v historii neplatila lidi za nepracování. Někteří zaměstnanci, i ti moji, kteří pracovali jen na částečný úvazek, tak dostávali lepší mzdu, než kdyby pracovali. Co tři měsíce se tento stav prodlužoval.

Zneužili toho někteří?

Když se znovu otevřela letiště, volal jsem manažerovi, aby se vrátil do práce. Překvapil mě. Řekl, že hledá novou práci, chtěl streamovat videa ze svateb či pohřbů v době, kdy lidé nemohli cestovat. Že prý u mě zůstane měsíc a půl, aby mi dal čas najít náhradu. Nabídl jsem proto pozici jeho sestře, která byla též mým zaměstnancem a která rovněž dostávala podporu od vlády. I ona si v mezičase našla jinou práci. Zjistil jsem, že tak postupovali i další. Přestože dostávali peníze od vlády a dál tak mohli být zaměstnaní v Cocotours, neoficiálně si přivydělávali i jinde.

A to propouštění?

Celkem přišla v turismu o práci asi pětina pracovníků. Já propouštět nechtěl, později bych litoval a nemohl najít lidi. Některé hotely poslaly zaměstnance dočasně na neplacenou dovolenou.

Zvedly se ceny v turismu?

Zatím příliš ne. Byznys si to nemůže dovolit, turisté by nepřijeli. Objednáte-li si nás na soukromou asi dvousetkilometrovou jednosměrnou jízdu z Punta Cana do Santo Dominga, standardně zaplatíte 150 dolarů. Nejde-li o privátní cestu, cena je samozřejmě nižší. Nejtěžší pro nás je, aby se o Cocotours turisté dozvěděli ještě před příjezdem na Dominikánu. Částečně nám v tom pomáhá ocenění zákazníků na TripAdvisoru.

Čím je podnikání v Karibiku specifické?

Dominikána měla historicky problém dostat k lidem elektřinu. Kvůli tomu má každý hotel, bar, dům či obchod vlastní záložní generátor. Výpadky elektřiny jsou zcela běžné. Musíte mít zálohu. Jsou dny, kdy i velké hotely čerpají elektřinu pouze z generátorů. Musejí do nich investovat desetitisíce dolarů. Byznysu v oblasti energetiky se už proto chopili Číňané. Pozitivní naopak je, že když chcete internet do vaší kanceláře, dostanete ho ještě týž den. To se vám v okolních zemích nestane.

Když zmiňujete Čínu, roste její vliv v Dominikáně?

Do roku 2017 Dominikána uznávala Tchaj-wan a neměla diplomatické vztahy s komunistickou Čínou. Tchaj-wan sem posílal různé odborníky, podíleli se například na budování vodních sítí. V roce 2017 se ale vše změnilo. Dominikána uznala Čínu. Vztahy s Tchaj-wanem zmizely. Jediný okamžitý benefit pro Dominikánce spočíval v dostupnosti čínských vakcín. Například ale do budování 5G sítí se Čína nebude moci zapojit. Číňané tu už zainvestovali a jsem si jistý, že vliv ještě posílí. A nejen v energetice. Potenciál tu jistě vidí velký.

Steve Mcqueen (61)

Studoval ruštinu a marketing na Strathclyde University v Glasgow. Pracoval v Sovětském svazu v turismu pro skotskou Sovscot Tours a finskou Finnsov Tours. Doprovázel turisty i na 43denních cestách z Londýna přes transsibiřskou magistrálu do Hong Kongu, stejně tak do Himálají, Indie, Bhútánu, Tibetu či Mongolska. V Dominikáně pracuje od roku 1988, toho času pro německé tour operátory Meier’s Weltreisen a Jahn Reisen. V roce 1994 založil vlastní firmu Cocotour, která se specializuje na dopravu, exkurze a hotelové rezervace v Dominikánské republice. Podnik nabízí i týdenní okruh kolem země ve spolupráci s Čedokem. S anglickou manželkou Susan, kterou poznal při práci v Číně, má tři syny, všechny narozené v Dominikánské republice.