Šéf Alza.cz Tomáš Havryluk: Teď se seká, není čas na porady | E15.cz

Jste kromě řízení Alzy aktivní také v iniciativě Covid19cz, která pracuje na řešení takzvaného chytrého boje s virem za využití nejnovějších technologií. Co je rolí této skupiny?

Vláda a úřady tvoří systém, který je zvyklý jednat v horizontu měsíců, na základě zákonů a ve velice klidných vodách. V Česku se každý rok stane totéž. Postaví se stejné kilometry dálnic, narodí se i zemře plus minus stejný počet lidí. Nejsou tu žádné obří vlny. A tento systém má najednou bojovat s něčím, co je exponenciální. Nikdy s ničím takovým nebojoval. Chybějí nástroje, úředníci na to nejsou zvyklí. Jsem tedy zvědav, jak vláda s chytrou karanténou naloží. Totální uzavření země sice bylo zahrané dobře, ale není udržitelné věčně. Chytrá karanténa bude mít největší smysl právě v situaci, kdy lidem bude umožněno jít ven. Dojde k rozhodnutí viru trochu popustit uzdu a populaci více promořit, aby získala imunitu. Právě v takové situaci budete potřebovat rychle izolovat a testovat ohrožené skupiny.

Na čem všem se tedy ve skupině pracuje?

Během několika dní se dalo dohromady několik set IT specialistů, programátorů, grafiků a dalších profesí. Kromě spuštění informačního call centra na lince 1212 je aktuálně klíčovým projektem tohoto uskupení aplikace a řešení kolem chytré karantény a jejího chytrého datového podložení.

Když hygienická stanice zjistí, že je někdo nakažený, bude moci pomocí takzvaného vzpomínkového telefonátu rychlým a efektivním způsobem dohledávat ohrožené osoby. V okamžiku, když s tím jako uživatel souhlasíte, lze využívat vaše data z Googlu o tom, kde jste byl. Zároveň je možné jednoduše určit, kde jste se pohyboval a kdo byl zrovna kolem vás. Například na základě dat z karetních transakcí pak banka může kontaktovat lidi, kteří s vámi přišli do styku. Telefonní operátor zase může využít geolokační data z vašeho mobilního telefonu.

Jde v rámci chytrého boje s virem vymyslet ještě něco dalšího?

Další novinkou v rámci tohoto projektu je aplikace, která na základě dat z bluetooth dokáže rozpoznat, jak dlouho jste s určitým člověkem byli v kontaktu. Což má zase využití v případě, že byl dotyčný nakažený. Bylo by ještě dobré mít například diagnostickou aplikaci pro zdravotnictví. Každý pacient v karanténě by jejím prostřednictvím mohl každý večer jednoduše sdělit, jak se cítí, jestli kašle, jakou má teplotu. Doktoři by pak měli v rukou jasný přehled o tom, co se na ně valí. Kolik lidí je v karanténě, jak se cítí, kolik z nich trpí dušností. Potom můžete být lépe připraveni, případně si pacienty sami navolávat.

Je v projektu nějaká kontrola nakládání s daty?

Celé řešení je dozorované auditorskou společností PwC. Dohlíží na to, že po šesti hodinách se všechna data ze vzpomínkového telefonátu vymažou.

Samozřejmě se s využíváním digitálních dat nabízí otázka, jestli se tím neotevírají dveře Velkému bratru?

Podstatné je, že všechna data využívaná v rámci tohoto projektu zůstávají bezpečně uložená tam, kde mají být, tedy v místech svého původu. Není to tak, že by se dala na jednu hromadu. Dají se dohromady jen pro potřeby vzpomínkového telefonátu. Poslední, co by nějaký ajťák chtěl, je podporovat myšlenku Velkého bratra. Ajťáci a další spřízněné komunity jsou ze své podstaty postavení na svobodě, otevřenosti, sdílení. Tím ale neříkám, že současná situace nevytváří děje, které mě neznervózňují. Mám na mysli něco jako maďarský scénář. Průšvihem by také bylo uzavření hranic na delší dobu.