Trump nikam nezmizel, u Republikánů má stále velkou moc, říká analytik Maçães | E15.cz

„Politický virtualismus je o zážitku. Má to být vzrušující, divoké a ožehavé, ale nemá se to proměnit v realitu,“ vysvětluje portugalský analytik Bruno Maçães ústřední pojem své knihy History Has Begun, která pod názvem Na počátku dějin právě vyšla v češtině na Info.cz. Uznávaný analytik v publikaci popisuje, co jsou dnešní Spojené státy a po jaké cestě ke své aktuální podobě dospěly. Zveřejňujeme úvodní část předmluvy knihy, tvoří ji rozhovor, který s Brunem Maçãesem udělal Jan Růžička.