Petr Čech, Ester Ledecká, Martina Sáblíková a spol.. Jak se s nimi dělají reklamy? | E15.cz

Koho dnes zastupujete?

Lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, veslaře Ondřeje Synka, nebo třeba beachvolejbalový pár Markétu Slukovou s Barborou Hermannovou a řadu dalších sportovců. Celkem to může být do dvaceti lidí, kteří s námi mají individuální kontrakty. Rádi podepisujeme i mladé talenty. U Ester jsme od 16 let například.

Které ze všech kampaní, které jste kdy s vašimi sportovci dělali, považujete za zásadní?

Asi Petr Čech a Česká spořitelna. Ze strany České spořitelny byla velmi úspěšná. Byla to Petrova první velká televizní věc. Pro spořitelnu to byl také krok do neznáma. Spousta lidí získala povědomí o spolupráci spořitelny a fotbalu. Další zásadní věc byla Coca-Cola a Ester Ledecká. Neměli do té doby ve zvyku podporovat individuální sportovce. Ale jsou to i menší věci, které pro mě osobně vyčnívají. Třeba jsme dělali pro Kinder čokolády kampaň s Martinou Sáblíkovou, Martinem Fuksou a dalšími, kteří byli na přebalech produktů na fotkách, když byli děti. Získalo to spoustu marketingových cen a i čistě obchodně byla kampaň úspěšná.

Co ze současných kampaní stojí za zmínku?

Určitě Petr Čech a Livesport, což je globální reklama pro českou firmu. Televizní spoty a další nástroje té kampaně vypadají vizuálně skvěle. A nebo Toyota a kanoista Martin Fuksa nebo Markéta Sluková s Barborou Hermannovou. Jejich spolupráce je navázána k olympiádě 2020 v Tokiu, tady je to víc on-line kampaň.

Můžeme si třeba na partnerství Toyoty ukázat, co firmy chtějí po sportovcích a naopak sportovci po firmách?

Umístění loga na sportovní oblečení či náčiní, do tiskových materiálů. Pak jsou další věci jako využití osobnostních práv sportovce pro vlastní komunikační kampaň. To může být různě omezeno dle mediatypu. Součástí plnění je také to, že sportovec je připraven určitý počet dní v roce být k dispozici partnerovi na jeho akce a natáčecí dny. Samozřejmostí je propagace na sociálních sítích, formou počtu příspěvků a zmínění značky. Klienti často chtějí podpisy na dresy, míče a podobně. S tím pak partneři dál libovolně pracují.

Když je řeč o logu, jsou různé ceny za různá místa?

Ano, nejdražší bývá helma, u plážových volejbalistek třeba kšilt nebo zadní část spodního dílu plavek.

Jak nejčastěji vzniká spolupráce sportovce a firmy?

Na sportovce se určitě nestojí fronta. Musíme obcházet trh a informovat, nabízet, vysvětlovat, jak to funguje. Spoustu firem to vůbec nenapadne. Když sponzora seženeme, schválíme si se sportovcem, zda je s tím v pohodě a pak se podepisuje. Nezdá se to, ale podpis a následná kooperace dle takové smlouvy je administrativně a procesně náročná. Pak musíte jako agentura všechno hlídat, jestli se plní, jak má.

Vychází to tedy spíš z potřeby sportovců získat podporu pro svou přípravu?

Ano, to je ten základní princip. Sportovec si nějak naplánuje sezonu, pak zjistí, co z toho mu pokryje, klub, oddíl, svaz, v rámci nějž funguje a ukáže se, že chybí tolik a tolik do ideálního stavu. A ten my se pak snažíme naplnit. Třeba tak, že se ukáže, že je potřeba 200 nebo 300 tisíc na nějakou mezisezonní přípravu, tak to jdeme hledat.

Kolik stojí rok využití sportovce pro komerční účely?

Pokud jde o 360° roční kampaň a je to olympijský medailista, nemůžete jít pod dva miliony korun. Je to v milionech.

Podle čeho sportovci vybírají značky, s nimiž se spojí?

Musí tomu věnovat důraz. Herce například uvidíte jeden měsíc propagovat jednu banku a za nějakou dobu druhou. Když je – dám příklad – Marek Vašut v reklamě, není tam převážně za Marka Vašuta, ale spíš hraje roli, například odborníka na víno. Je tam kvůli tomu hraní a známé tváři. Sportovec bývá v reklamách za sebe. Takže mu značka musí sedět.

A je to věda. Musí se to dobře promyslet. Protože dnes v přeinformované společnosti se díky sociálním sítím například může rychle něco, co bylo dřív populární, může rychle změnit. A platí to, jak pro sportovce, tak pro značky. Například se začne řešit to, že cukr by se měl omezit a značky cukrovinek ale sportovce hojně podporují. Je to citlivé téma.

Když se podíváte do zahraničí, jak tam firmy využívají sportovce, upozornil byste na nějaký zajímavý trend?

Je určitě zajímavé sledovat, jak asijské firmy pracují se sportovními celebritami ze západního světa. Cristiano Ronaldo pro e-shop Shopee.com je třeba naprosto fascinující střet kultur západu a východu. Na Ronalda jste nějak zvyklí a pak ho uvidíte zasazeného skoro jako do jiného světa. A napadne vás. Proč s tím Ronaldo souhlasil? Vždyť tam vypadá hloupě a zvláštně.