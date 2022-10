Ukrajina mohla být jedničkou našeho exportu, zkazila to válka, říká šéf Zory Olomouc Jan Fišer | E15.cz

Nepozorujete, že lidé začínají šetřit? Neomezují zákazníci nákup čokoládového zboží, které patři spíše k zbytným potravinám?

To musíme bavit o celé kategorii rychloobrátkového zboží. Tam již vidíme určité poklesy napříč celým segmentem tohoto zboží. Hodně zajímavé jsou ale velké rozdíly, které vidíme v odbytu u různých zemí CEE struktury (Central and Eastern Europe, pozn. red.), což je Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva Lotyšsko a Estonsko. Je zajímavé pozorovat, jak se makroekonomická situace projevuje v jednotlivých zemích.

Můžete být konkrétnější?

Na Slovensku se našim čokoládám stále daří velmi dobře. V Polsku dokonce rosteme. Česko a Maďarsko se naopak propadá. Litva a Lotyšsko jsou významově malé trhy. Propad v Česku se ale kompenzuje rostoucím vývozem například do Velké Británie. Zahraniční trhy jsou pro nás rozhodující. Export dnes tvoří 55 procent. Největší zákazník je právě Velká Británie. Důležitý zákazník byla před válkou i Ukrajina. Nyní začíná být zajímavá Francie a rostou nám prodeje i v Německu a Španělsku.

Čemu se aktuálně nejvíce věnuje čokoládovna Zora Olomouc?

V současné době vrcholí výroba na Vánoce, tedy tradiční rodinné kolekce, či krémové figurky. Je to pro nás vrchol sezony, protože naše kolekce ze Zory Olomouc k Vánocům patří. Druhou kategorií, které se v současné době intenzivně věnujeme, je výroba tabulek, do kterých se ingredience přidávají zespoda. Naši výrobu ovlivňuje sezónnost, takže v létě se vyrábějí vánoční kolekce a na podzim půjdou více čokoládové tyčinky. Mění se to během roku, ale i v posledních letech. Například v objemech prodejů konkrétního sortimentu.

Jak se vyrábí čokoláda v Zoře Olomouc:

Kolik tun čokoládových výrobků ročně opustí váš závod?

Ročně vyrobíme zhruba 30 tisíc tun hotových produktů, kde jde větší část na export a k tomu připravíme 13 tisíc tun čokoládové hmoty pro naše sesterské podniky, které máme v Polsku, či Maďarsku v rámci koncernu Nestlé. Stáváme se tak kompetenčním centrem pro výrobu čokoládových hmot. Nestlé Zora v Olomouci a Nestlé továrna v Yorku jsou jediné dvě továrny, které v celém Nestlé vyrábějí airované čokolády a vyvíjejí jejich receptury. Naše roční tržby se tak pohybují okolo 3,5 miliardy korun.

Hovořil jste o rostoucím zájmu o vaše čokoládové produkty v předválečné Ukrajině. Jak vás konflikt poznamenal?