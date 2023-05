Umělá inteligence není všemocná, zdravotnictví se obejde i bez ní, říká investor Ondřej Fryc | e15.cz

Někdejší zakladatel Mall.cz a nyní řídící partner společnosti Reflex Capital Ondřej Fryc spravuje rozmanité portfolio investicí. Značnou část tvoří i health-tech sektor, tedy technologie přispívající k lepšímu zdraví a vyšší kondici. Na to, jaká je budoucnost právě tohoto odvětví a jestli se vyplatí do něj investovat, se ptal Fryce a dalších dvou investorů, Petra Šrámka z LongetivityTech.fund a Jana Staňka z Purple Ventures, šéfredaktor E15 Nikita Poljakov v rámci diskuze v HealthyLongevity.Cafe.

V roce 2000 založil Ondřej Fryc e-shop s miliardovými obraty Mall.cz tehdy ještě pod názvem Bilézboží.cz. Většinový podíl holdingu Netretail, který zastřešoval internetové obchody Mall, se rozhodl v roce 2012 prodat jihoafrickému fondu Naspers. Z postu šéfa holdingu ho ale tento krok nesesadil. Až o tři roky později opustil Fryc holding Netretail definitivně. Jeho podíl v roce 2015 převzala skupina Rockaway Jakuba Havrlanta.

Získané peníze jako přelil do dalších investic. A tak se po prodeji poslední části podílu v Mall.cz zrodil první venture kapitálový fond Reflex Capitalu Reflex 1, který Fryc založil společně s partnery. Aktuálně investuje Reflex Capital do více než čtyřiceti firem, z nichž značnou část tvoří právě health-tech firmy a startupy.

Přestože Fryc sám do health-techu investuje, varuje před nedostatky vznikajícího odvětví. Umělá inteligence podle něj není všemocná a neměla by se používat ve všech situacích. Zejména v health-tech odvětví vnímá Fryc důležitost lidské interakce. „Obzvlášť pokud jde o zdraví, neměla by se technologie slepě nasazovat všude," říká.

Navazuje tak na téma regulací, jichž není sám velkým příznivcem. Přes svůj osobní postoj ale uznává, že jsou případy, kdy regulace přichází v úvahu. Jedním z příkladů je způsob využití umělé inteligence společností zaměřující se na duševní zdraví VOS.health, která je součástí portfolia Reflex Capital. Aplikaci VOS založilo české vývojářské studio Qusion pod taktovkou Jiřího Diblíka a Ondřeje Kopeckého společně s psychoterapeuty v době covidu, kdy se duševní zdraví všeobecně zhoršovalo.

Aplikace VOS konkrétně experimentuje s odpověďmi vygenerovanými umělou inteligencí. Ta tak sama generuje odpovědi na otázky týkající se sebevraždy a jiných témat spojených s duševními poruchami. To je ovšem podle Fryce extrémně nebezpečné. V tomto případě by měl podle Fryce do procesu zasáhnout psychoterapeut, nebo by se měla tato varianta minimálně zvážit.

Sám Fryc věří, že k podpoře duševního zdraví umí technologie pomoci, ale největším benefitem je ekonomický cyklus. Lepší časy by mohly dle Fryce nastat v příštích letech s novým cyklem, který ukončí postcovidou dobu a roky spojené s válkou na Ukrajině.

V oblasti obecného využití technologií ve zdravotnictví jsou dle Fryce více přizpůsobiví osobní uživatelé oproti firemním klientům. Firmy se totiž chovají příliš cyklicky. „Buď jsou v období, kdy vše zkouší a koupí tak téměř cokoli jim nabídnete, nebo naopak namjí dostatek financí a nekupují nic,” tvrdí zakladatel Mallu. Tento trend u osobních uživatelů Fryc nepozoruje.

Health-tech nicméně není stěžejní tepnou investičního portfolia Reflex Capital, ale pouze jednou z oblastí. Investice si Fryc vybírá především podle firemních zakladatelů, kteřího musí oslovit. Trh, na kterém se pohybují, pak není dle jeho perspektivy tím nejdůležitějším parametrem v rozhodování o investici.