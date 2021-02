EU by měla stanovit mantinely pro Amazon a spol., říká Wijnand Jongen | E15.cz

Ve své knize The End of Online Shopping: The Future Of New Retail In An Always Connected World zmiňujete nový termín „on-life“. Co si pod tím představit a jak byla tato vaše vize ovlivněna koronavirovou pandemií?

Pojem „on-life“ odkazuje ke sbližování on-line a off-line světa v každodenních lidských životech. Je to postupný proces, který se odehrává zhruba už dvacet let, ale výrazně se zrychlil v posledních pěti letech. Naše životy jsou stále více ovlivněny aktivitami v digitálním prostředí. Koronakrize způsobila zásadní průlom a tento proces ještě více urychlila. Lidé všech věkových skupin více nakupují on-line, potkávají se on-line. Rozdíl mezi on-line a off-line v podstatě přestává existovat a já věřím, že tento trend bude pokračovat i po skončení pandemie.

Takže se dá říct, že už teď žijeme on-life?

Jednoznačně. Jen se podívejte na to, co právě teď děláme. Před koronakrizí byste mi pravděpodobně zavolal a povídali bychom si po telefonu. Málokoho by napadlo uskutečnit video rozhovor přes internet. Ačkoli to už dříve bylo možné, nebyli jsme na takovou formu komunikace zvyklí. A to se právě teď změnilo. Až pandemie skončí, budete pořád provádět 90 procent rozhovorů on-line a používat telefon bude zvláštní.

V souvislosti s on-life jste také uvedl, že dojde k zásadním proměnám v obchodních vztazích. Například, že zanikne rozdíl mezi B2B a B2C prodeji. Jak to bude vypadat v praxi?

Pro mnoho lidí se pořád jedná o různé distribuční kanály. Avšak z pohledu spotřebitele se rozdíl mezi nimi bude ztrácet. Čím dál tím více výrobců, kteří dosud prodávali své zboží výhradně do obchodů, začíná přemýšlet nad tím, proč rovnou neoslovit konečného zákazníka. Podniky se tedy budou přeorientovávat z B2B na B2C. Za pár let tak bude fungovat většina z nich.

Myslíte, že všechny tyto změny budou mít pouze pozitivní dopady na lidstvo? Řada lidí se třeba obává o své soukromí, protože on-line podnikatelé shromažďují čím dál tím větší množství našich osobních dat.

O tom se nyní vede velká diskuze ve většině zemí. Soukromí zákazníků bude v následujících letech nabývat na důležitosti. Bude to ale právě také velká obchodní příležitost pro menší podniky, jak se vymezit vůči velkým platformám. Spousta lidí bude raději nakupovat u malého prodejce, kterého zná a má k němu důvěru, že nezneužije jejich data.

Když už jsme u velkých platforem, jak se díváte na chystanou invazi obřích hráčů jako je americký Amazon nebo čínská Alibaba na evropské trhy? Jak by na ně měla Evropa reagovat?

Velcí hráči typu Amazon, Alibaba či JD.com v poslední době posilují svoji přítomnost v Evropě. Například Amazon má už teď velký podíl na německém trhu, protože mu to tradiční prodejci dovolili. Je třeba vzít na vědomí, že tyto korporace ne vždy hrají férovou hru. Evropská komise by jim měla nastavit pevná pravidla a zajistit, že když je poruší, tak za to zaplatí.

Jakým směrem se tedy bude vyvíjet evropská legislativa pro e-commerce? Očekáváte více regulací ze strany EU?

Ano. Můžeme to už vidět v Austrálii, kde se tamní vláda snaží přinutit internetové giganty k placení za zpravodajský obsah. Naproti tomu myslím, že třeba v USA k žádným výrazným změnám v blízké době nedojde. Prezident Joe Biden bude patrně k takzvaným Big Tech společnostem přistupovat stejně jako Trumpův kabinet. Evropa by měla být silná a nastavit si vlastní digitální politiku. Umožnit i menším firmám vytvářet nové platformy. Nikdy není pozdě začít.

Znáte důvěrně nizozemský trh. Je něco, co by se čeští on-line prodejci mohli naučit od těch nizozemských?

Neřekl bych, že se naši on-line prodejci nějak výrazně odlišují od českých. V Nizozemsku teď ale máme zajímavý trend. Mnoho firem, které byly dříve konkurenty, nyní vytváří partnerství. Spolupráce, překračování vlastního stínu, to je určitě jeden ze způsobů, jak uspět.

Napadají vás nějaké hrozby, kterým bude evropský on-line retail v budoucnu čelit?

Největší hrozbou jsou politici. Vezměte si třeba digitální daň. Většina evropských politiků věří, že jejím zavedením pomohou tradičním off-line prodejcům. To je chyba. Měli bychom říci politikům, že řešení není v zdaňování e-commerce, nýbrž ve vytváření inovací. Musíme pomoci tradičním off-line prodejcům přejít na on-line a nacházet nové byznys modely. Vždycky je nutné následovat zákazníka. Pokud jde zákazník doleva, firmy a politici by měli jít rovněž doleva. Ne naopak. Dalším nebezpečím je zmiňované ovládnutí trhu velkými hráči z USA a Číny. Na to si musíme dát pozor. Jinak věřím, že post-pandemické období bude především érou velkých příležitostí. Krize jako nynější pandemie vždycky dodávají lidem spousty nových nápadů. Už teď se ve světě on-line retailu dějí úžasné věci a bude to jenom lepší.

Máte nějakou konkrétní radu pro české on-line prodejce, kterak uspět na mezinárodních trzích?

Soustřeďte se na hyper-personalizaci. Odlište se od ostatních. Čím lépe to provedete, tím loajálnější budou vaši zákazníci. Nebojte se změnit svůj byznys model. Třeba díky současnému směřování Evropy k zelenější ekonomice se otevírá poptávka po nových oborech a službách.

Jak velký bude význam místních specifik při přeshraničním prodeji?

Velký. Ačkoli tu máme globální trh, musíme mít na paměti, že ať už jsme Češi, Nizozemci, Dánové, všichni pořád máme své odlišné kultury a žijeme v unikátním prostředí. Znám hodně vynikajících prodejců, kteří právě razí tuto politiku: jsme lokální firma, rozumíme našim zákazníkům lépe než obří platformy, které jen přehazují krabice zleva doprava a nestarají se o osobní vztahy.

A co nějaké technologické trendy, které nám v Česku nebo v Evropě prozatím unikají a na něž by se on-line podnikatelé měli soustředit?

Jednou z nejzajímavějších technologických inovací bude hlasové vyhledávání. Jsem přesvědčen, že za tři až pět let to bude naprosto běžná a nejčastější metoda, pomocí které budeme nakupovat a hledat si informace. Je přece jednodušší něco říct než napsat. Všichni obchodníci by měli investovat do výzkumu hlasových aplikací. Připomíná mi to, když před třiceti lety vznikal internet. Tehdy to bylo něco úplně neznámého a dnes si bez něj nedokážeme představit náš byznys a život. S hlasovým vyhledáváním to bude stejné. A abych se vrátil na začátek naší konverzace, myslím, že právě hlasové aplikace budou nedílnou součástí on-life světa.

