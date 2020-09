V 3D tisku kovu zlatý grál nevidím, říká šéf Prusa Research Josef Průša | E15.cz

Na jaře jste ve velkém začal tisknout a zdarma rozdávat ochranné štíty lidem v první linii. Kolik se jich vyrobilo celkem?

Dostali jsme si asi ke čtvrt milionu štítů. Stále je ještě rozdáváme, ale už to tolik nesleduji. Vtipné ale je, že jsme měli kontrolu z České obchodní inspekce.

Proč? Považujete to za schválnost?

Radši to komentovat nechci, ale samotná kontrola byla velice profesionální. Prošli jsme bez problému a navíc se toho i spoustu přiučili. Jen mě mrzí, se do Česka dovezlo spoustu pofidérního materiálu bez řádných certifikací, vesele je to tu v oběhu a myslím, že se to dostalo i do zdravotnictví. Jak jsem už ale zmiňoval, rádi jsme pomohli a jsme připraveni pomáhat dál navzdory všem překážkám.

Stále máte centrálu v Holešovicích, v budově, která moc nedává najevo, že v ní působí jedna z nejrychleji rostoucích firem ve střední a východní Evropě. V minulosti jste často řešili, že kvůli růstu musíte hledat nové prostory. Lepší místo jste tedy v Praze zatím nenašli?

Na první pohled to skutečně asi moc neodpovídá. My ale nepotřebujeme dávat najevo, zda se nám daří či nikoliv. Pro nás je klíčové, že máme výrobu a vývojáře pod jednou střechou a že sídlíme v lokalitě, která má perfektní dopravní napojení. Je sice fakt, že několik zaměstnanců máme i mimo barák, ale je to skutečně minimum. Stěhování budeme řešit nejdříve za dva roky.

Kolik máte zaměstnanců v porovnání s minulým rokem?

Zhruba 550, loni to bylo 450. Stále nabíráme, máme tu dokonce outdoorové improvizované místo na pohovory. Stejně jako vedeme tento rozhovor venku, tak v podobném režimu řešíme i nábor. Všechno kvůli bezpečnosti a ochraně zaměstnanců před covidem.

Měli jste už ve výrobě nějakého nakaženého?

Bohužel ano, ale zajímavé je, že jsme si na to přišli sami. Lidi, kteří se vracejí ze zahraničí, posíláme na testy.

Co dalšího děláte pro bezpečnost vašich zaměstnanců?

Dali jsme už na testování přes milion korun a rozdělili jsme i týmy, aby při případném zjištění nákazy nemuseli všichni do karantény. Z podzimu mám trochu strach, mám pocit, že ta původní jarní opatrnost opadla.