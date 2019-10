Problémy podle Prokopa začínají už ve škole, respektive dokonce v předškolním vzdělávání, kde se nůžky rozevírají. Česko navíc patří mezi země, kde je složité posunout se na společenském žebříčku vzhůru.

Ohrožená a strádající třída vnímá nenaplněná očekávání a téměř polovina lidí si podle Prokopa proto myslí, že komunismus byl srovnatelný nebo lepší než současný režim. „Vychováváme si časovanou bombu. Do pěti let to určitě pocítíme. Spousta mladých bude bez práce,“ říká v rozhovoru sociolog.

