V prodeji Aera Omnipolu nevidím problém, říká nový šéf firmy Dieter John | E15.cz

Spekuluje se, že skupina Penta chce Aero prodat českému obchodníku se zbraněmi Omnipolu, který už vlastní několik výrobních firem. Co k tomu můžete uvést? Je na takový krok vhodná doba, když je firma ve ztrátě?

Občas se o tom píše, ale je to otázka spíše na majitele Aera. Ale pokud je to pravda, problém v tom nevidím. Když je o vás zájem, svědčí to o tom, že vytváříte hodnoty a máte slibnou budoucnost. Co se týče Omnipolu, je od začátku strategickým partnerem projektu L-39NG. Z poloviny se na něm jako investor podílí a reprezentuje letoun v různých zemích, zejména v postsovětském prostoru. Takže už nyní jsme velmi blízcí partneři zvyklí spolupracovat.

Nemá to vliv na vaši práci?

Po svém březnovém příchodu do Aera jsem okamžitě zahájil program, kterému říkáme A3F, tedy Aero Fit For Future. Jde o změny, které směřují k tomu, aby bylo v zisku a do budoucna mohlo úspěšně růst. Je to komplexní přeměna, která ovlivňuje chod celé společnosti. V roce 2019 jsme toho hodně dosáhli a v příštím roce budeme pokračovat. Tento program běží nezávisle na tom, jestli se bude či nebude měnit majitel. A i kdyby se změnil, určitě bude mít zájem na tom, aby Aero bylo zdravé, konkurenceschopné a rozvíjelo se.

Firma loni hospodařila s provozní ztrátou před odpisy ve výši 220 milionů korun. Způsobily ji investice do letounu L-39NG, jehož druhý prototyp minulý týden vzlétl. Na výsledku se podepsal i konec výrobního programu vrtulníků Black Hawk. Jaká je nyní situace a co vedení Aera podniklo?

Ve ztrátě budeme i letos, důvodů je několik. Projekt L-39NG vyžaduje velké výdaje, ale zatím negeneruje žádné příjmy. Máme jednu objednávku a jednáme s více vážnými zájemci, ale letouny teprve začneme sériově vyrábět. Kromě toho jsme letos měli několik jednorázových investic spojených se změnami, které ve středně- a dlouhodobém horizontu přinesou úspory. Zefektivnili jsme naši pracovní sílu a snížili režijní náklady, což způsobilo jednorázové náklady. Také se měnila struktura vedení společnosti. Tato úsporná opatření se ovšem naplno projeví až v příštím roce. Už nyní je ale Aero mnohem výkonnější a efektivnější.

Kolik lidí muselo odejít?

Firmu jsme od března restrukturalizovali a tento proces je nyní u konce. Zastavili jsme některé kooperační programy, které nebyly ziskové. Spolu s tím jsme se museli vypořádat s koncem montáží kokpitů pro vrtulníky Black Hawk. Celkově jsme snížili náklady na provoz a režii, od začátku roku do června jsme snížili počet zaměstnanců o 250 lidí, tedy asi o 15 procent. Další propouštění neplánujeme. V současnosti nabíráme nové pracovníky zejména ve strategických profesích, jako jsou obchodníci, strategičtí nákupčí, letečtí mechanici a avionici.

Máte dostatek zakázek?

Práce máme zcela jistě dost. V pondělí se uskutečnil první let dalšího prototypu L-39NG, práce na projektu je spoustu. Pokud jde o zakázky, slavíme proti minulosti velké úspěchy v oblasti údržby, oprav a modernizací našich dříve prodaných letounů Albatros a L-159. Máme čtyři velké zakázky ve dvou středoasijských zemích a ve dvou afrických a k tomu velkou zakázku od české armády. Jde hlavně o generální opravy a upgrady vojenských letounů. Celkový objem zakázek v této oblasti spolu s opravami jednomístných a dvoumístných letounů L-159 pro českou armádu přesahuje čtyři miliardy korun. Očekáváme, že v dalších letech náš byznys v oblasti oprav a vylepšení ještě poroste.

Kdy bude Aero v zisku?