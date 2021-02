Biden pomohl prodeji munice v Americe, říká šéf Sellier & Bellot | E15.cz

Jaký je teď zájem o malorážové střelivo pro vojáky, policisty, lovce nebo pro sportovce?

Velký, naše prodeje se podobají spíš přídělovému systému. Hrají v tom roli volby ve Spojených státech, nazval bych to efektem Biden. Munici máme vyprodanou. Často nám teď volají s obchodními nabídkami.

Můžete vysvětlit efekt Biden?

Na amerických serverech se náboje prodávají za neuvěřitelně vysoké ceny. Když před lety postihl jih USA hurikán Katrina, vzniklo velké území, kde docházelo k rabování. Lidé, kteří tam žili, zjistili, že stát je neochrání. Rozneslo se to tehdy po celé Americe. Po vypuknutí pandemie onemocnění COVID-19 se stály fronty na několik základních věcí – jídlo, toaletní potřeby a střelivo. Do toho zemřel George Floyd. Začaly nepokoje a policie se stáhla.

Předtím nakupovali zbraně a munici spíše republikáni, ale pak se k nim přidali i skalní příznivci demokratů. Celkově velmi vzrostl počet amerických občanů, kteří mají zbraně. Završil to nástup Joea Bidena a jeho plán na regulaci počtu zbraní. To samozřejmě poptávku ještě zvýšilo.

Takže export směřujete v drtivé většině do USA?

To určitě ne. Rozhodně jsme nezrušili prodeje pro Evropu, nikoho neupřednostňujeme. Jde nám o udržení dlouhodobých vztahů se zákazníky. Řadu let vyvážíme přes devadesát procent produkce do celého světa.

Kde v současnosti klesá zájem?

Jsme určitým indikátorem geopolitické situace. Když se někde zvedne poptávka a není tam konflikt, je to příznakem napětí. Například kolem Ruska je nyní klid. Naopak velmi nervózní jsou státy v jihovýchodní Asii, které žádají stále vyšší a vyšší objemy munice.

V polovině minulé dekády se zhoršila bezpečnostní situace ve světě. V té době jste měli víc objednávek?

V posledních letech stále vyrábíme okolo 1,3 miliardy nábojů ročně. Je ale pravda, že za vlády Donalda Trumpa byla poptávka v USA mnohem nižší. To byl důvod, proč zkrachovala firma Remington. Spolu se společnostmi Winchester a Vista, které s potížemi přežily, byla naším největším americkým konkurentem.

V Evropě je hlavním soupeřem nadnárodního uskupení CBC, kam patří i Sellier & Bellot, holding RUAG. Ten zahrnuje německé, maďarské, švédské nebo švýcarské firmy.

Jak si v takové konkurenci stojí vlašimská továrna?

Odhaduji, že celá skupina CBC se v objemu výroby pohybuje mezi prvním a druhým místem na světě. Co se týče Evropy, sama Sellier & Bellot je v malorážové munici druhou nejvýznamnější.

Proč vám uniká první příčka?

Naše konkurence má zajištěné zakázky od německé nebo švýcarské armády, kam nemáme šanci proniknout. V případě vojáků, a tedy obranyschopnosti dané země, jsou zpravidla upřednostňováni domácí výrobci. V Evropě ale jednoznačně vedeme v objemech dodávek pro policejní sbory a také pro lovce a sportovní střelce.

Přede dvěma lety jste vyhráli tendr ve Skandinávii, dánské, norské a švédské policii jste dodali pistolové náboje za 400 milionů korun. Podařily se i další podobně významné obchody?

Z nejnovějších úspěchů bych zmínil několikaleté kontrakty pro francouzské ministerstvo obrany neboli gendarmerie a pro irské ministerstvo obrany. Dále máme dlouhodobou rámcovou smlouvu pro NSPA, zásobovací agenturu států NATO. Jde o stovky milionů korun. Dodáváme i ozbrojeným složkám Belgie, Itálie, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Španělska. Tam jsme pevně usazeni.