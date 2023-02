Chrenek mladší: Velcí hráči budou nakupovat firmy, co zatím nebyly na prodej | e15.cz

Tomáš Chrenek mladší se chce dál zaměřovat na poradenství při fúzích a akvizicích, jimž bude podle něj letošní rok přát. „Pro řadu majitelů společností může být prodej cesta, jak firmu, kterou celý život budovali, dokážou zachránit a udržet zaměstnanost,“ tvrdí Chrenek, který se také angažuje v rodinném byznysu, ať už jde o zemědělství v případě nedávné akvizice Nečtinské zemědělské, síť chovatelských obchodů PetCenter, nebo veterinární kliniky Vetino. Svůj byznys mimo advokacii však v rozhovoru komentovat nechtěl.

Proč jste si pro fúzi vybrali právě kancelář pana Tomana?

Možná to bude znít jako klišé, ale byla to náhoda. Potkali jsme se přes společné známé se synem pana doktora Tomana Šimonem. Sedli jsme si a slovo dalo slovo. Najednou jsme zjistili, že je tam spoustu průniků a také že každá z kanceláří má nějakou profilaci a nějakou, řekněme, štábní kulturu. A zjistili jsme, že fúze může být ku prospěchu obou stran, takže jsme se vydali touto cestou.

Vaše kancelář se zaměřovala spíše na korporátní právo, fúze a akvizice a veřejné zakázky, zatímco kancelář pana Tomana se zase soustředila spíše na trestní právo. Dá se říct, že se vzájemně doplňujete v některých oblastech?

Už původní kancelář Chrenek, Kotrba, která navazovala na kancelář pana Jansty a Kostky, měla pokryté veškeré portfolio všech právních služeb v nějaké rozumné míře. Velikost byla tak akorát, byla to, jak se říká, butiková kancelář. Fúzí jsme samozřejmě doplnili jednotlivé odbornosti. Nemohu říct, že nám přibylo něco, co jsme předtím nedělali, ale odbornost v některých oblastech, jako je trestní a rodinné právo, je samozřejmě výrazně doplněná. To znamená, že týmy narostly.

Není příliš obvyklé, aby se v Česku větší advokátní kanceláře spojovaly tak jako vy s panem Tomanem. Proč?

Je to způsobeno tím, že advokátní kanceláře se nějakým způsobem profilují, a to zejména na osobnostech, a pak velmi záleží, jestli jednotliví advokáti mají svého nástupce, nebo nemají, jestli to je člen rodiny, nebo je to advokát, který v podstatě vystoupal pomyslným žebříčkem až nahoru. A pokud nástupce nemají, tak kancelářím zbývá jediná možnost, a to je udělat nějakou fúzi nebo nějaké splynutí.

A teď to, co jsem řekl, trochu popírá, co jsme udělali, protože u pana doktora Tomana je jeho nástupce, tudíž tam ta kontinuita byla. Líbilo se mi, že to není jenom klasická akvizice, kdy někoho pohltíte, ale vím, že kontinuita z řad klientů, kteří byli navázaní na pana doktora Tomana, zůstává přes osobu jeho syna, který je také aktivní.

Je to dílek v nějakém delším příběhu vašeho rozmachu na advokátním trhu v Česku? Není to tak dávno, kdy jste majetkově vstoupil do dnes již bývalé kanceláře Jansta, Kostka. Chcete v budoucnu vstoupit i do dalších kanceláří?