Bitcoin opět padá, největší firemní držitel odepsal naděje na brzký prudký růst
- Cena největší kryptoměny odepisovala během pondělí skoro sedm procent, podobně jako ether, BNB nebo solana.
- Bitcoin a krypto pokračují v cenové mizérii, která začala už během října.
- Rozporuplné pocity vzbudil mezi kryptospekulanty největší korporátní držitel bitcoinů na světě Michael Saylor s jeho společností Strategy.
Vánoce držitelů bitcoinu a obzvláště jiných virtuálních mincí nejspíš nebudou tak bohaté, jak si spekulanti malovali. Namísto prudkého růstu ceny kryptoměn v důsledku očekávaného uvolňování měnové politiky nejen ze strany Fedu přišla nejistota, mizerná nálada a táhlý kurzový propad bitcoinu a spol. Ten začal už v říjnu po dosažení dosud rekordní ceny 126 tisíc dolarů za jeden bitcoin. Během tohoto pondělí se ale jeho kurz propadl ze zhruba 91 tisíc dolarů na 86 tisíc, a to bez na první pohled zjevné příčiny.
Spoluzakladatel burzy BitMEX Arthur Hayes připisuje další bitcoinové zakolísání náznakům, že by japonská centrální banka mohla sáhnout ke zvyšování úrokových sazeb. To je i z pohledu globální ekonomiky významným krokem nejen kvůli tomu, že Japonsko je nejzadluženější zemí světa, pro kterou se potenciálně drahá obsluha dluhu stává zásadní hrozbou. Část spekulantů do rizikových aktiv, nejen kryptoměn, investuje a využívá tamní mimořádně nízké sazby k půjčení si jenu, jeho směně do dolaru a následnému nákupu technologických akcií nebo kryptoměn. Růst sazeb by jim tento druh obchodů zkomplikoval.
Jiné významné zdroje typu serveru Coindesk zmiňují jako záminku k poklesu kryptotrhu problémy blockchainového finančního protokolu Yearn, který se stal terčem kyberútoku. Během víkendu, respektive v noci na pondělí, ale bývají objemy kryptoměnových obchodů v porovnání se zbytkem týdne obecně menší, a tudíž k pomyslnému výprodeji může stačit aktivita několika větších hráčů.
Nejdůležitější firma pro bitcoin
Agentura Bloomberg upozorňuje, že tentokrát se zdrojem nejistoty mezi majiteli bitcoinu může stát i aktivita společnosti Strategy. Její výkonný ředitel Phong Le v pátek prohlásil, že firma vlastnící 650 tisíc bitcoinů by z jejich maximálního možného množství 21 milionů mohla za určitých okolností virtuální mince rozprodávat, a to za účelem vyplacení dividend držitelům cenných papírů Strategy.
„Můžeme prodat bitcoin, a dokonce bychom to udělali v případě, že bychom potřebovali prostředky na výplatu dividend a tržní hodnota naší společnosti by byla nižší než celková hodnota našich bitcoinů,“ prohlásil Le s tím, že by šlo o postup v krajní nouzi. Hodnota Strategy tak nízko dosud neklesla, přestože za poslední měsíc odepsaly její akcie třetinu hodnoty.
Podobné spekulace o nutném prodeji bitcoinů mělo ale během pondělí utlumit oznámení společnosti Strategy týkající se vytvoření dolarové rezervy v hodnotě 1,44 miliardy, která by měla vždy stačit k pokrytí závazků firmy na minimálně rok dopředu. Společnost zároveň uvedla, že do konce roku očekává cenu bitcoinu v rozmezí 85 až 110 tisíc dolarů. Zhodnocení bitcoinu za rok 2025 by nepřesáhlo 18 procent, což je na poměry zřejmě vůbec nejvýnosnější investice 21. století výsledek za očekáváním mnoha bitcoinových fanoušků.
Dosavadní letošní výkonnost hlavních kryptoměn je dokonce záporná. Bitcoin oproti lednu ztratil osm procent, ether téměř dvojnásobek a Solana 34 procent. To jejich držitele zabolí obzvláště při pohledu na to, jak si nad očekávání dobře vedou jiné druhy investic. Zhodnocení zlata letos dosahuje 50 procent, amerického technologického indexu Nasdaq přes 20 a také široký index S&P 500 nadprůměrně posílil o 16 procent.
Rozhodně není všem dnům bitcoinu konec
„Samozřejmě chápu, že si bitcoinoví hateři užívají jeho cenový pád. Co ale nechápu, pokud snad někdo kryptoměnu odepisuje s tím, že jí zvoní umíráček. Tohle aktivum přežilo půltuctu propadů horších než je ten nynější a vždycky se pak dokázalo vyšplhat na nová maxima,“ upozornil nedávno analytik agentury Bloomberg Eric Balchunas.
„Právě tahle schopnost bitcoinu zotavit se ze zkušenosti blízké smrti jako nějaký šváb je důvodem, proč si kryptoměna získala můj respekt ještě předtím, než jsem si o ní zjistil více. Kromě toho měla speciální schopnost vytáčet ty správné lidi, jak jsem si nedávno připomněl,“ dodal Balchunas s tím, že jediné druhy investic s podobnou schopností zotavit se z vlastních masivních pádů jsou akcie jako Apple nebo Amazon a floridský realitní trh.
VIDEO: Česká národní banka by měla kromě zlata kupovat i bitcoin, řekl ekonom Krištoufek v pořadu FLOW.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích. |
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS. |
„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský. |