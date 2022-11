EDF: Většina hodnoty dukovanské zakázky by mohla zůstat v Česku | E15.cz

Francouzský zájemce o výstavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany, společnost EDF, finišuje přípravy na podání přihlášky do tendru. Čas má už jen do konce listopadu. A přestože se mu při výstavbě dalších evropských reaktorů nedaří plnit časové ani rozpočtové plány, je přesvědčen, že v Česku může uspět. „Jsme jediní, kdo v Evropě nabízenou technologii vůbec staví, a dokonce – jsme také první, kdo už s ní vyrábí elektřinu a je s ní připojený do sítě,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro deník E15 viceprezident EDF Vakisasai Ramany.

V Dukovanech chcete stavět zmenšenou verzi vašeho reaktoru EPR (European Pressurized Water Reactor, evropský tlakovodní reaktor, pozn. red.) Abyste se vešli do podmínek tendru, museli jste snížit jeho výkon z 1600 na 1200 megawattů. Není pro vaši konkurenceschopnost překážkou, že jste museli sáhnout k úpravám?

Jde fakticky jen o adaptaci, menší verzi našeho referenčního reaktoru. Má naprosto totožnou technologii, stejné klíčové komponenty, stejný přístup k bezpečnosti a mnoho dalšího. A co je hlavní – tato technologie už ve Finsku vyrábí elektřinu a dodává ji do sítě. Jsme momentálně jediní z uchazečů, kdo funkční reaktor nabízeného typu v Evropě má. Konkurenceschopnost se od toho odvíjí. Můžeme se chlubit tím, že naše nabízená technologie získala licenci už ve třech evropských zemích. Kromě Finska také ve Francii a Velké Británii. Ve Finsku jde o elektrárnu Olkiluoto, ve Francii Flamanville 3 a v Británii Hinkley Point C.

Tady je ale nutné dodat, že pro český tendr potřebujete licencovat novou a menší podobu reaktoru.

Ano, ale z toho bych větší vědu nedělal. Většina tendrů má specifika, která si žádají úpravu designu reaktoru. Naše francouzská jaderná elektrárna Flamanville má od britské jaderky v Hinkley Point spoustu odlišností, řekl bych i zásadních. Britský reaktor leží například na dvakrát větší ploše než ten francouzský, vše kvůli odlišným regulacím a požadavkům.

Abych to shrnul, jako dodavatel musíme přijmout požadavky. Musíme vymyslet nejlepší řešení, jak omezení vyhovět a zároveň si zachovat co možná nejvíce ze schválených a vyzkoušených verzí.

Přesto, vývoj a úpravy reaktoru musí něco stát. Ostatní už ve světě nabízený reaktor mají, nebo ho stavějí. Neznamená to menší šance?

Odpovím obecně. Pokud jsme schopni postavit reaktor s vyšším výkonem, a to my jsme, je jasné, že větší verze bude mít nižší náklady na instalovanou jednotku megawattu. Tak to ale mají i ostatní hráči, kteří dokážou dodat větší reaktory. Je tedy logické, že bychom raději nabídli reaktor o maximálním výkonu. Takto ale tendr postavený není, takže to pro EDF není téma.

Jak byste zatím proces tendru ohodnotili? Jste spokojeni s tím, jakým způsobem vláda a ČEZ komunikuje?