Ne elektromobilita. Vodík má v dopravě silnější potenciál | E15.cz

Prodejem firmy United Hydrogen jste získali asi 4,5 milionu akcií v Plug Power. Z jakého důvodu akcionáři United Hydrogen a investoři vašeho podfondu Hydrogen1 dali přednost cenným papírům před finančním vypořádáním?

Plug Power patří ke globálně nejambicióznějším firmám, které se vodíkem zabývají. A to z jednoho důvodu – soustředí se na malý segment byznysu, v němž dokáže zajistit pohádkovou návratnost investice. Akcie ale byly jen většinová část obchodu, skládal se také z finančního vypořádání a uhrazení dluhu, který jsme měli vůči americkým bankám.

Proč jste United Hydrogen nakonec prodali? Plánovali jste další projekty, například továrny na vodík či čerpací stanice.

Je pravda, že plán byl jiný. Ale nakonec se to urodilo takto. Myslím, že fúze v hodnotě bezmála 1,4 miliardy korun je vhodná příležitost k exitu.

Zůstává někdo z investorů v manažerské pozici United Hydrogen?

Ve vyšším managementu ne. Nicméně někteří z nás by se teď mohli nazývat poradci. Budeme Plug Power radit při výstavbě další továrny.

Jak vaše cesta k miliardové investici začala?

United Hydrogen jsme založili už v roce 2007, byli jsme tehdy čtyři. Ze začátku jsme plánovali výrobu plynného vodíku, ale nevěděli jsme, jak tuto technologii zpeněžit. Dlouho jsme hledali směr, kterým se vydat. Poté jsme od NASA koupili čtyři kamiony na přepravu kapalného vodíku, čímž jsme s touto komoditou začali obchodovat. Díky tomu jsme patřili k pětici největších dodavatelů vodíku ve Spojených státech. Pak už následovala stavba první továrny na kapalný vodík a nedávný prodej, respektive fúze firmy.

Kdy se na scéně objevil majitel výrobce autodílů Brano a poslanec za hnutí ANO Pavel Juříček?

To bylo zhruba v roce 2016. Přivedl nás za ním jeho poradce Roman Horák právě v době, kdy jsme začali budovat továrnu na vodík. Stal se hlavním investorem nejen tohoto projektu, ale i celé firmy United Hydrogen.

United Hydrogen už nemáte, ale z vodíku se úplně nestahujete. Jaké jsou vaše záměry s fondem Hydrogen1?

Chceme vyrábět vodík z obnovitelných zdrojů a pouštět se do dalších projektů využívajících vodíkové technologie.

V Česku, nebo znovu v zahraničí?

Rádi bychom i do Česka. Rozhodně to máme v plánu, ale uvidíme, co bude dřív. V Česku zatím přebytek obnovitelných zdrojů není, takže by tu návratnost byla horší. Zatím se ale spíše rozkoukáváme po dokončeném obchodu.

Kdy budete vědět víc?

To zatím nedokážu odhadnout. Poměrně aktuální je ale snaha vytvořit v Česku platformu zastřešující firmy z oblasti vodíku a dopravy. Chtěli bychom vymyslet plán, v rámci něhož bychom budovali čerpací stanice pro městskou hromadnou dopravu. Díky tomu, že by měl vodík stálé odběratele v podobě městských vozů, by se investice vyplatila. Čerpací stanice by přitom mohla využívat i veřejnost. Zatím jsme to ale neřešili ani s lokálními politiky, je to vize.