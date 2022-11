Vstup banky na burzu dává smysl, říká Borkovec z Partners. Kapitál dodali i Čupr a Pale Fire | E15.cz

Řízení, ve kterém finančně-poradenská skupina Partners žádá Českou národní banku o licenci pro nově budovaný finanční dům, se dostalo do pokročilé fáze. V rozhovoru pro deník E15 to říká spoluzakladatel a generální ředitel Partners Petr Borkovec. Základní kapitál bude činit tři miliardy korun oproti původně plánovaným 1,2 miliardy. K akcionářům nové banky patří třeba zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr nebo investiční skupina Pale Fire Capital.

Jak to vypadá s bankou, zejména pak s licenčním řízením? Dříve se mluvilo o spuštění letos na podzim.

Ani jeden ze dvou procesů, které probíhají, není snadný. V prvním případě jde o to, jak postavit banku, která bude konkurenceschopná. Proces je sám o sobě větší a delší, než jsme si na začátku uměli představit. Je to celé velmi zajímavé, tedy zejména možnost vybudovat novou banku na zelené louce, postavit si funkcionality na míru, od začátku ji stavět digitálně.

A licenční proces?

Je velmi náročný. Na druhé straně je pro mě potěšující, že ČNB neháže klacky pod nohy. Své kroky a požadavky dokážou velmi dobře obhájit a vysvětlit. Je to banka, s čímž je spojená velká zodpovědnost, takže požadavky jsou vysoké. Asi bych ocenil větší předvídatelnost celého procesu.

Podle zákona je minimální základní kapitál banky 500 milionů korun. My jsme do toho šli s 1,2 miliardy. Pak jsme měli diskuzi s ČNB nad byznys modelem, zda mu věří, či nevěří. Ukázalo se, že jde především o diskuzi o počátečním kapitálu. Proto jsme navýšili kapitál na 1,8 miliardy korun. Z dalších diskuzí nad náklady, riziky a byznys modelem vyplynulo, že kdyby ty miliardy byly tři, tak by to více odpovídalo reálným potřebám na bezpečný start a dlouhodobé fungování banky.

Takže jsme ve fázi navyšování kapitálu na tři miliardy, což formálně nestihneme do konce roku, takže nyní pracujeme s první polovinou příštího roku. Na druhé straně víme, že stejně nebudeme schopni odstartovat dříve než v květnu.

Takže licenci vidíte někdy v první polovině příštího roku?

Doufáme. Věříme, že už tam jsou jen jeden dva body ze čtrnácti, které bylo potřeba uzavřít. Další velké téma vedle kapitálu je cloud. Jde o to, že budeme první bankou, která bude stoprocentně fungovat v cloudu. Tudíž od nás potřebují relevantní věci, které jsou velmi detailní. Tedy mraky případů, co se stane, když… Mají z toho relativně obavy. A druhou věcí je donavýšit kapitál a vytvořit na něj nový byznys case. Z toho vyplyne, že nám tam bude ležet rezerva zhruba 1,5 miliardy nevyužitých korun. Ale alespoň je to v době, kdy jsou úrokové sazby, jaké jsou, takže nám to něco vydělává.

Jaké jsou zdroje kapitálu?