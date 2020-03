Vyrábět jídlo je kvůli pandemii stále těžší, říká šéf Bidfood | E15.cz

Udržet produkci je v potravinářském byznysu každý den těžším oříškem. Nervozita zaměstnanců, pro které je práce z domova tabu, roste, na jídlo přitom mnohdy čekají staří i nemocní. „Neustále našim lidem opakujeme, že jsme povinni a je naším úkolem zajišťovat zásobování obyvatel potravinami a držet na trhu klid a dostatek zboží. Ne všichni našim prosbám rozumějí a ne všichni chápou, v jaké jsme situaci,“ říká Bohumil Volf, šéf potravinářské firmy Bidfood, která prodává značky potravin jako Nowaco či Prima a dodává jídla do nemocnic, závodních jídelen či do domovů pro seniory.

Co je pro vás aktuálně nejpalčivějším byznysovým problémem?

Drastický propad dodávek potravin do gastronomie, kde většina restaurací, penzionů a hotelů přišla buď o hosty, nebo musí být zcela uzavřena. Pokud jsme na tuto část trhu vozili přibližně 350 tun zboží denně, pak dnes jsme rádi za 100 tun. Naše sklady jsou však stejně velké, máme stejný vozový park, stejné množství zaměstnanců. Tato skutečnost na nás tvrdě dopadá a snažíme se situaci řešit navýšením prodejů do retailu, což se nám s větším nebo menším úspěchem daří.

Nakolik zásadní důsledky by měl u vás byť jen jediný případ nákazy koronavirem?

Máme tragický nedostatek všeho vybavení, které v potravinářských provozech potřebujete pro dodržení ochrany před COVID-19. Spotřebováváme vlastní zásoby a jedeme z posledních sil. Ze situace, kdy se v jedné z našich továren vyskytne pozitivní případ a my se neubráníme totální karanténě, máme panický strach. Osobně jako veterinární lékař chápu, že ochrana zdraví je na prvním místě, na druhé straně vyřazení celé skupiny z provozu způsobí ze dne na den výpadek přibližně 400 tun potravin z trhu každý den. Vzhledem k počtu 400 distribučních aut a třetině zboží, které úspěšně dovážíme ze zahraničí, si nedovedu představit, co by následovalo.

Jste jedním z odvětví, kde home office prakticky nepřichází v úvahu, nervozita z nákazy přitom stále roste, daří se vám tento stav ukočírovat?

Neustále našim lidem opakujeme, že jsme povinni a je naším úkolem zajišťovat zásobování obyvatel potravinami a držet na trhu klid a dostatek zboží. Ne všichni našim prosbám rozumějí a ne všichni chápou, v jaké jsme situaci. Když naše zhruba tři tisícovky zaměstnanců počínaje potravinářskou výrobou přes skladníky po administrativu denně v televizi slyší, aby pokud možno pracovali z domova, aby se vyhýbali kontaktu s lidmi, aby nosili roušky, dodržovali odstup dva metry a při prvním příznaku rýmy zůstali doma, jak se zavírají celé společnosti, jak úřady omezují své fungování, musíte si v naší potravinářské výrobě připadat jako z jiného světa. Naše společnost je ale dodavatelem nemocnic, závodních jídelen a domovů důchodců. Pro některé potravinové obchody na vesnicích jsme jedním z posledních dodavatelů.

Odkud firmu aktuálně řídí vedení?

I vedení má své děti, rodiče a i oni mají obavu, jak bude. Přesto musíme být zbytku společnosti oporou. Proto je v naší společnosti home office pro vedení skupiny absolutně nemyslitelný. Chápeme, že omezení kontaktu je jednou ze zásadních podmínek v boji s COVID-19, ale my jsme zodpovědní i za zásobování obyvatelstva potravinami a musíme neustále zvažovat, jaké řešení zvolit. A vždy se najde někdo, kdo se na vás dívá jako na kapitalistu bez srdce, který se žene za ziskem. Nesmíte reagovat na podobné výlevy zbrkle, musíte vysvětlovat a vysvětlovat. Přitom by bylo tak jednoduché sám zůstat doma a řídit firmu na dálku. Jak by se však na nás dívali naši dělníci ve výrobě zeleniny, hotových jídel nebo zmrzliny? Jak by reagovali řezníci v našich bourárnách a všichni ve zpracovně čerstvých a zmrazených ryb? Je to někdy na palici, ale moji kolegové i naši lidé jsou skvělí a my se prostě nedáme.

Jak silný propad byznysu letos očekáváte?

Snažíme se více prodávat zboží do maloobchodu, ale ukazuje se, že i tak bude naše denní ztráta kvůli neexistenci gastronomie na celkovém obratu kolem 50 procent. U našich potravinářských továren pak podle druhu zboží očekáváme pokles o 20 až 80 procent.

Nakolik se u vás krize dotkne zaměstnanosti?

Stejně jako podstatná většina potravinářských společností i my nemáme dostatek českých zaměstnanců pro naše výroby. Pomáháme si stovkami agenturních pracovníků, které jsou pravidelně kontrolovány státními úřady a utrácíme stovky tisíc korun za právníky, abychom se ubránili všem zpochybňovaným skutečnostem jejich využívání. Samozřejmě tito agenturní pracovníci jsou první, které můžeme postrádat.