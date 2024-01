Éra vysokých úrokových sazeb jen tak neskončí a letos přiláká na výnosná spořicí konta novou masu střádalů a bývalých investorů v jedné osobě. Ti stáhnou své peníze z akciových burz hrozících zbytečně vysokým rizikem a raději je s klidem uloží u bank. Wall Street tak nevyhnutelně oslabí. „Žijeme v době, která poskytuje u bankovních produktů a dluhopisů relativně bezpečnou investici s výnosem často i nad pět procent, což se stane jednou za deset, možná dvacet let. Vlastně si nejsem úplně jistý, jestli si to investoři stále dostatečně uvědomují,“ říká šéf české Saxo Bank Štefan Végh.

Saxo Bank každý rok vydává šokující předpovědi. Jaká je podle vás osobně úplně ta nejhorší pro nový rok?

Že by úrokové sazby ve světě nakonec přinesly to, proč je tu máme. Přestože jsou současné úrokové sazby nastaveny nejvýše za více jak deset let, nic se neděje, po světové recesi ani památky. USA rostou rychleji než Čína. Výsledkem je trochu chaos a otázky, co se vlastně bude dít dál. Ekonomiky obecně výrazněji nezvolňují, zaměstnanost neslábne. Je skoro neuvěřitelné, že staré vyzkoušené věci dávají dnes úplně jiné výsledky. Ekonomika přece jen potřebuje reset a určité pročištění, které by bylo z dlouhodobého pohledu pozitivní. Jinak by další růst nedával smysl.

Investoři s takovým scénářem už ale očividně nepočítají, soudě alespoň podle Wall Street, která atakuje historické maximum. Nemyslíte?

Zdá se, že optimismus je vzhledem k výši sazeb příliš velký. A myslím, že snižování sazeb nebude tak rychlé. Zároveň na druhou stranu vidím, že dobrá nálada není plošná. Akcie firem s velkou tržní hodnotou, nebo kapitalizací, chcete-li, rostly v průměru zhruba o pětinu. Naopak akcie menších hráčů šly nahoru o pět, deset procent. Růst byl navíc poháněn prakticky jediným dominantním fenoménem, a to umělou inteligencí (AI). Takže většina trhu vlastně v důsledku ukazuje jiný obrázek než indexy, ve kterých hrají prim velké firmy.

Obdobně silný impuls jako AI lze pro letošní rok těžko očekávat, nakolik to poznamená osud trhů?

V zásadě s kolegy očekáváme, že rok 2024 bude o něco slabší než ten loňský. Optimismus se musí potvrdit reálným ekonomickým vývojem. Všichni si teď trochu myslíme, že AI nás zachrání, ale to zatím není na pořadu dne. Naopak se nemusí naplnit univerzální modla v podobě rychlého poklesu úrokových sazeb. V takové situaci odteklo ještě více peněz z akcií směrem k úrokovým nástrojům. Že to může způsobit burzovní korekci, je nasnadě.

Takže konkrétně třeba akciový index S&P 500 letos klesne?