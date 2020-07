Život na dluh budoucích generací nemohl vydržet, říká ekonomka Danuše Nerudová | E15.cz

Jaké slabiny odhalila krize ve společnosti?

Krize ukázala hlavně to, že jsme poměrně dlouhou dobu v sobě nosili falešný pocit bezpečí. Když jsme se v lednu dívali na záběry z Wu-chanu, vnitřně jsme si všichni říkali, že to je někde strašně daleko. Říkala si to i vláda, protože nečinila žádné kroky k tomu, aby objednala respirátory. Nedošlo nám, že svět je tak globalizovaný, že je jen otázkou času, než se nákaza rozšíří i k nám. Myslím, že je dobře, že naše generace pocit falešného bezpečí ztratila.

Vy osobně jste ten pocit měla?

Přiznám se, že ne. Epidemiologové už asi sto let očekávají, že přijde nějaká globální pandemie. Empiricky se ukazuje, že v periodě osmdesát až sto let přichází vždy nemoc, která je pandemií. Posledních deset let se spekulovalo, co to bude – prasečí chřipka, ptačí chřipka, ebola. Nakonec to byl právě koronavirus.

Jak dlouho se bude Česko dostávat z toho, co se letos stalo?

To je velmi těžké říct, protože pořád nevíme, co bude na podzim. Může se stát, že přijde druhá vlna a lokálně se vypne ekonomika, což dál přispěje k prohloubení krize. Odhady zatím ukazují, že se pohybujeme v intervalu dva roky až pět let, v závislosti na tom, co bude na podzim. Jsem ráda, že všem je už jasné, že žádný globální shutdown, jako byl teď, se udělat nemůže, protože to by česká ekonomika neustála. Vůbec si to nedovedu představit.