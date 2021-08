Oliver Dlouhý z Kiwi.com: Aerolinky berou cestující jako rukojmí | E15.cz

Český internetový vyhledávač letenek Kiwi.com v posledních týdnech čelí kritice leteckých společností za svůj přístup k prodeji letenek na jejich spoje. Zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý to považuje za čistě konkurenční boj. Tradiční aerolinky se podle něho nemohou smířit s tím, že vyhledávač narušuje jejich byznys model. „Nepracujeme ani pro Aeroflot, ani pro Ryanair, pracujeme pro zákazníka,“ vysvětluje v rozhovoru pro deník E15 šéf brněnské společnosti.

Co říkáte na rozsudek Ústavního soudu, který rozhodl ve váš prospěch?

Konečně zvítězil zdravý rozum.

Ale spor s Ryanairem nekončí.

Ne, to je jenom začátek a sporů bude hrozně moc. Tím, jak se stáváme úspěšnějšími, bude sporů přibývat, protože boříme byznys model zastaralým aerolinkám.

Proč má Ryanair největší problém právě s vámi?

Není to nic nového, Ryanair je známý tím, že napadá všechny firmy, které prodávají jeho letenky. Vzhledem k tomu, že zejména v několika posledních kvartálech náš tržní podíl v souvislosti s jeho letenkami extrémně vzrostl a kvůli tomu, že jeho letenky nabízíme levněji než oni sami, začali si nás více všímat. Ale je to úplně standardní ryanairovský přístup. Používají soudní síně pro hospodářskou soutěž a boj s konkurencí.

V jaké fázi jsou vaše soudní spory a zvláště ten v Irsku?

Nemohu komentovat probíhající spory. Jako každá větší firma vedeme soudní spory neustále, některé iniciujeme my, některé třeba naši konkurenti. To je standardní, ale detaily nemohu komentovat.

Kolik je vlastně dopravců, kteří nechtějí, abyste přeprodávali jejich letenky?



Počet aerolinek, které se ostře vymezují také na soudní úrovni, nebo používají zákazníky jako rukojmí, jsou nízké jednotky.

Ryanair, KLM, Southwest a Aeroflot jsou tedy ta menšina, která s vámi má problém?

Bude to většina, možná jsou to všechny letecké společnosti, které se proti nám tak ostře vymezují. O moc více jich nebude. Máme stovky spoluprací s různými aerolinkami, takže tohle je jen pár z nich, které mají byznys model takový, že když nabízíme jejich lety levněji než oni, nebo je na rozdíl od nich dokážeme kombinovat, tak jim to vadí.