Tomáš Holub: Zvyšme sazbu, nechci za rok řešit naše selhání | e15.cz

Dvouprocentní inflace do roka a do dne může být pro Česko až příliš ambiciózním scénářem. Existuje totiž nezanedbatelné riziko, že palčivý růst cen v Česku zakoření a z inflace se stane chronický problém. Proto je třeba, aby Česká národní banka dala jasně najevo, že v boji s inflací nehodlá ustrnout na půli cesty. „Mojí noční můrou je, že místo toho, abychom začátkem příštího roku uvažovali o tom, jak sazby rychle snížit ze sedmičky někam na čtyřku, řekneme si: Bohužel to nestačilo a musíme sedmičku udržovat další rok. Anebo budeme muset sazby dokonce zvýšit,“ říká člen Bankovní rady České národní banky Tomáš Holub.