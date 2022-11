Šéf Heimstadenu: Zvyšujeme nájemné jen tak, aby lidé neodcházeli | E15.cz

Rozdíl mezi průměrnou splátkou hypotéky a nájemným za stejný byt činí podle vaší asociace zhruba deset tisíc korun, v Praze dokonce 12 tisíc. Zatímco úroky z hypoték už snad narazily na strop, nájemné ještě ne. Kam až může stoupat?

Trend je stále stoupající. Do nájmů se propisují zvýšené náklady, které vlastníci nemovitostí mají. Jsou to jednak služby, které musí zajišťovat, ať už je to úklid, nebo údržba domů, tak i ceny od dodavatelů tepla a energií, které jdou nahoru. Zároveň se do cen propisuje nezbytnost držet zaměstnance, tedy rostoucí personální náklady. Třeba Heimstaden má 800 zaměstnanců a desítky dodavatelů různých služeb.

Heimstaden vlastní desetitisíce bytů na severní Moravě. Nemůže nastat situace, že i nájemní bydlení bude pro lidi příliš drahé?

To dnes řeší každý větší pronajímatel. Je něco jiného, když máte jeden nebo dva byty na dobré adrese, tam si můžete počkat a vybírat. Pokud jste ale větší pronajímatel a hlídáte si celkovou obsazenost portfolia, tak je to jiné. Když teď sestavujeme rozpočet na příští rok, tak je náš největší bolehlav, abychom nastavili zdravou míru mezi potřebou růstu nájemného, tak abychom pokryli všechny náklady, a tím, aby se nám nezvyšovaly odchody lidí. Tedy aby nájemní bydlení bylo stále dostupné. Takže mnoho z velkých pronajímatelů dělá všechno pro to, aby tempo růstu nájemného bylo nižší než inflace. Je to obrovský tlak z obou stran.

Z(a)tracená čísla 14. díl - Pronájmy bytů

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Loni Heimstadenu stouply tržby z pronájmu a prodeje služeb nájemníkům o 245 milionů korun na 3,89 miliardy. Celkový zisk firmě vzrostl z 1,67 miliardy na 5,59 miliardy korun. To není špatný výsledek na to, jak dramaticky situaci popisujete.

Účetně to tak je, ale to neznamená, že jsme vydělali třikrát víc. Tržby z pronájmu se zvýšily o pět procent. Efekt, na který se ptáte, je způsoben nárůstem cen nemovitostí, díky kterému má naše portfolio vyšší hodnotu, což je vidět ve výsledku ročního přecenění společnosti nezávislým znalcem. Nebavíme se o finančním příjmu.