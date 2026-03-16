Didier Stoessel jako apoštol trpělivého kapitálu PPF. SHIFTS26 má další velké jméno
- V českém investičním světě dosáhl z pohledu manažerů na úplný vrchol.
- Nyní se o svůj příběh podělí i s návštěvníky dubnové konference SHIFTS26.
- Francouzský manažer Didier Stoessel, výkonný spoluředitel skupiny PPF, bude patřit k největším lákadlům tohoto ročníku.
Petr Kellner ho do svého týmu lanařil roky. Francouzský manažer s pověstí mistra přes média a investice mu nakonec kývl až v roce 2020 – jen pár měsíců před tragickou smrtí zakladatele PPF. Dnes dvaašedesátiletý Didier Stoessel drží spolu s Kateřinou Jiráskovou kormidlo největší české investiční skupiny. Nyní bude jednou z hlavních tváří dubnové konference SHIFTS26 v Praze a naváže tak na Jiřího Šmejce, jednoho z nejbohatších Čechů a zároveň jeho předchůdce ve vedení PPF.
Má za sebou tvrdou školu v mezinárodních bankách HSBC a Merrill Lynch, působil ve švédské Modern Times Group a šest let šéfoval největší bulharské televizi Nova – jedná se jen o shodu jmen s největší českou komerční televizí.
Přesto si Stoessel na velká slova nepotrpí a osobně působí velmi civilně. S Petrem Kellnerem si navíc nepadli do oka jen kvůli byznysu, ale i díky společné vášni pro fotbalovou Chelsea. V PPF nejprve rozhýbal mediální holding CME a následně přibral roli investičního šéfa celé skupiny. Nyní, po odchodu Jiřího Šmejce, sdílí Stoessel nejvyšší post s Kateřinou Jiráskovou, která je současně finanční ředitelkou skupiny.
Miliardy na Západ a sázka na stream
Pod Stoesselovým dohledem v rolích šéfa investic i co-CEO (výkonného spoluředitele) skupina pokračuje v historické proměně, v jejímž rámci PPF stahuje kapitál z Východu a přelévá ho na západní trhy. Navazuje proto strategická partnerství ve svých hlavních oborech: telekomunikacích, médiích, finančních službách a nemovitostech. Od svého příchodu do Prahy se Stoessel podílel na všech velkých transakcích PPF. Ty zahrnují společný podnik s telekomunikační skupinou e& ze Spojených arabských emirátů ve střední a jihovýchodní Evropě nebo třeba spolupráci s francouzským Canal+ ve švédské streamingové platformě Viaplay.
V nemovitostech sahají partnerství PPF až do Spojených států, kde se spojila s tamní investiční společností Kettler na developerském projektu celé městské čtvrti ve floridské Tampě. Letos stojí Didier Stoessel za probíhající nabídkou konsorcia, jehož členem je také globální logistický gigant FedEx, převzít evropského provozovatele výdejních boxů pro e-commerce InPost.
PPF se nedávno pokusila ještě o jednu zajímavou transakci. Sympatický výpad do Německa byl ale tentokrát velkým soustem – nabídku PPF na zvýšení podílu i vlivu v televizi ProSiebenSat.1 Media loni na konci léta přebila italská skupina MFE, kterou ovládá rodina bývalého premiéra a mediálního magnáta Silvia Berlusconiho. Česká skupina nakonec celý svůj podíl prodala.
Právě u německé televize, kde PPF loni postupně navýšila podíl k hranici dvaceti procent, Stoessel tamní trh uklidňoval a stal se tak apoštolem trpělivého kapitálu PPF. „Jsme dlouhodobí investoři s trpělivým kapitálem. Zaručujeme absolutní nezávislost zpravodajských redakcí, nezávislá žurnalistika je hodnota sama o sobě,“ uvedl tehdy Stoessel v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung s tím, že PPF jako investor sleduje čistě byznysové, nikoliv politické záměry.
I přesto že soustavně dohlíží na miliardové obchody napříč byznysovými pilíři PPF, média nadále zůstávají jeho parketou. Zatímco mnozí odepisují tradiční televizi, Stoessel vidí obrovský potenciál v její digitální transformaci. Propojení oborů telekomunikačních technologii a tvorby televizního či filmového obsahu je pro něj klíčem k rozvoji digitálních platforem, o něž mají zákazníci zájem a jsou ochotni za ně platit.
V nedávném rozhovoru pro americkou CNBC sebevědomě prohlásil, že v Česku už lokální streamovací platforma poráží i globální giganty. „Oneplay má v Česku o polovinu více předplatitelů než Netflix a mnohonásobně více než HBO nebo Disney+,“ pochvaloval si loni v květnu s odkazem na strategii, v níž je podle něj kvalitní lokální obsah nezpochybnitelným králem. „Diváci sice možná odcházejí od tradiční televize, ale stále sledují stejné pořady na kabelovce, ve streamovacích službách nebo na online platformách,“ řekl CNBC.
Šéf, který chce být zbytečný
Sdílet křeslo generálního ředitele není v českém rybníčku běžné. Stoessel to ale vnímá zcela pragmaticky. Uřídit impérium, jakým je PPF, je totiž podle něho nadlidský úkol, čímž nepokryté vzdává hold i zakladateli Petru Kellnerovi.
„Máme s Kateřinou Jiráskovou odlišné silné stránky a skvěle se díky tomu doplňujeme. Akcionáři to vědí, proto nám tu roli svěřili oběma,“ tvrdí. Pokud ale čekáte mikromanažera, který musí schválit každou tabulku, jste na omylu. Jeho styl řízení je otevřený a pokorný. „Snažím se lidi nadchnout pro cíl a obklopit se tak špičkovým týmem, který firmu v klidu utáhne i beze mě,“ poodhaluje svůj manažerský styl, který staví na odborných znalostech investic, řízení firem a týmů.
Ačkoliv prošel centrálami v USA, Británii i ve Francii, jeho domovem se stala Praha. Česko považuje za skutečné srdce Evropy a jeho děti už mluví plynně česky – což je meta, se kterou on sám prý stále trochu bojuje.