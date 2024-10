Dominic Cummings: Nesnesitelný Mr. Brexit

Je to jen krátká scéna z filmu Brexit: The Uncivil War. Herec Benedict Cumberbatch, který představuje architekta brexitu Dominika Cummingse, s sebou praští doma na postel a ptá se ženy, proč ho lidé nemají rádi. Ano, nemají. Expremiér David Cameron dokonce jednou Dominika Cummingse nazval kariérním sociopatem. A podobně nevybíravý slovník později používal i Boris Johnson, jehož byl Cummings v klíčové době pravou rukou. Cummings je jedním ze speakerů konference SHIFTS, která se koná už tento čtvrtek .

Bystrý, vzdělaný, zapálený, chladnokrevný, přesvědčený o své cestě. I pokud s Cummingsem bytostně nesouhlasíte (což je mu bezesporu úplně ukradené), tahle osobnost, která odvedla Británii z EU, stojí za hluboké zkoumání.

Touha psát dějiny

Cummings miluje tři věci: sám sebe, historii a tvrdá data. Právě kombinace touhy po tvorbě velkých dějin, osobního nasazení a skvělé práce s daty stojí za krokem, který coby Johnsonův hlavní poradce učinil. Analyzovat zpětně brexit by bylo prací na dlouhé roky, jako střípek dokreslující Cummingsovu systematickou práci ale uveďme, že ve statistikách našel tři miliony zklamaných voličů neregistrovaných v žádné straně a stanovil, že budou tím pravým cílem. Vypustil na ně heslo „Take back control“ nebo speciální referendový autobus, což i jeho oponenti uznali jako skvělý strategický tah. Součástí kampaně byla, jak známo, také zkreslená či špatně interpretovaná čísla ohledně ilegální migrace nebo nákladů na členství v EU.

Zabralo to, jak víme, a na světě byl největší politický převrat od pádu berlínské zdi. Co na tom, že hlavní argument, tedy zastavení nelegální migrace, se nepodařilo po vystoupení Británie z EU naplnit. Čísly britského ministerstva obrany, jež přinesla BBC, řečeno: K letošnímu 4. září překročilo Lamanšský průliv 21 977 lidí. To je více než ve stejném období předchozího roku, kdy nakonec na člunech připlulo 29 437 lidí. Jakkoli jsou čísla lepší než v roce 2022, nedá se ani náhodou mluvit o tom, že by nad migrací někdo přebral kontrolu.

Cummings přesto stále vidí v brexitu příležitost. „Hlavní argumenty pro brexit jsou čím dál silnější. EU je ekonomicky, demograficky, technologicky a politicky narušená a bude selhávat dál. Mimo ni můžeme fungovat mnohem lépe," říká pro e15 magazín Cummings.