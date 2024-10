První hostkou konference SHIFTS byla izraelská politička a bývalá ministryně zahraničí Tzipi Livni.

Konflikt na Blízkém východě podle ní stojí na dvou pilířích – náboženském a teritoriálním. „Je jasné, že Hamás a Hizballáh nemohou přijmout myšlenku židovského státu,” říká a současně dodává, že věří, že si Izrael dokáže udržet svou pozici v obou rovinách. „Doufám, že konflikt nakonec dokážeme využít jako příležitost k vyřešení situace v regionu.“

Nejvíce investic v současné chvíli míří hlavně do armády a bezpečnostních opatření, protože Izrael podle ní nemá jinou možnost. „Dopady na ekonomiku to samozřejmě má. Integrovali jsme ale miliony imigrantů a to si myslím, že naší ekonomice prospívá,“ dodává.

Livni se vyjádřila také k obviňování Izraele z genocidy. „Jsme demokratický stát. A ačkoliv rozumím sympatiím pro Palestince, je přece rozdíl, jestli zabijete někoho – řekněme omylem při autonehodě – nebo ho brutálně zavraždíte,“ myslí si. Izraelská armáda se podle ní snaží podobným situacím předcházet. „Ihned po konfliktu jsme měli podporu mezinárodní komunity, jenže pak se svět obrátil proti nám.“

Češi jsou v investování konzervativní

Na téma private equity diskutují advokát Petr Pánek z kanceláře White & Case LLP, Vladimir Lasocki z investiční poradenské firmy Carlyle Europe Technology Partners a Martin Cakl z J&T Investiční společnosti.

Všechny země podle nich mají svá investiční specifika, například Cakl považuje Čechy v otázce investic za konzervativní. Drží se podle něj zejména ověřených investičních produktů. „Bereme věci trochu pomaleji,“ říká.

Lasocki dodává, že Česko je často srovnávané s Polskem, jehož trh je ale mnohem větší a tak se společnosti mohou zaměřovat čistě na vnitrostátní expanzi. Aby dokázaly podobně růst české firmy, musí přemýšlet nad orientací za hranice.

Podle Pánka by si měly tuzemské společnosti klást otázku, zda jsou stále stejně hladové po úspěchu, jako tomu bylo po pádu Železné opony po roce 1989. “Češi v devadesátých mohli nově cestovat, studovat v zahraničí a taky tam pracovat. Vypěstovali si tak určitý individualismus” říká.

Strůjce brexitu a známý investor

Jedním z předních hostů konference je i architekt brexitu Dominik Cummings. Expremiér David Cameron jednou Dominika Cummingse nazval kariérním sociopatem. A podobně nevybíravý slovník později používal i Boris Johnson, jehož byl Cummings v klíčové době pravou rukou. Právě on ve čtvrtek vystoupí na konferenci SHIFTS od 16:45.

Dalším významným hostem konference je známý investor Guy Spier. Přelomový oběd s Warrenem Buffettem, který odstartoval Spierovu proměnu v hodnotového investora, jej dokonce vedl k sepsání nyní už legendárního bestselleru The Education of a Value Investor: My Transformative Quest for Wealth, Wisdom, and Enlightenment. Není to tradiční kniha o investování, ale o přístupu k němu skrze sebe sama se syrovým pohledem na Gordona Gekka, jak bychom mohli nazvat filmovým přirovnáním Spierovo staré já. Spier na konferenci vystoupí už v 10:55.

Na SHIFTS vystoupila i Tzipi Livni. Před zhruba dvaceti lety jí Izrael ležel u nohou. Časopis Time ji zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí planety roku 2007, konkurence z Forbesu ji ve stejném roce označila za 39. nejmocnější ženu. Přidala se i stanice BBC, která ji jmenovala nejvýznamnější izraelskou političkou této éry. Vždy rázná a přímá Cipora Malka Livniová, bývalá výrazná izraelská ministryně zahraničí, známá také jako Cipi nebo anglicky Tzipi vystoupí na konferenci v 9:20.

Na SHIFTS ale nevystoupí pouze řečníci ze zahraničí. Hosté zde uslyší třeba i Patrika Tkáče, Tomáše Čupra nebo Zdeňka Cendru. Konferenci pro vás sledujeme online.