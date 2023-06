Internet se uzavírá, jeho zlatá éra pomalu končí | e15.cz

Podoba internetu, kterou známe zhruba posledních dvacet let, byla založena na architektuře platforem. Ty dokázaly spojit lidi s podobnými zájmy. Facebook, Reddit, Twitter i Youtube pouze dodávaly místo, kde se lidé mohou potkat a sami tam vytvářet obsah, který přiláká zase další internetové objevitele.

Dlouhou dobu to fungovalo ku prospěchu všech, algoritmy platforem daly vzniknout novým povoláním, která v dnešní době souhrnně nazýváme jako influencery, samotné sociální sítě neuvěřitelně rostly a počty jejich uživatelů se zastavily až na miliardových hodnotách. Právě otevřenost obsahu a lákavá instantní internetová sláva byly stěžejní kombinací rozmachu internetu.

Leccos se ale za poslední roky změnilo. Je stále složitější získat organickým způsobem na většině platforem sledující, rozdíl oproti období kolem roku 2010 je markantní, sláva byla tehdy dosažitelná. Nyní je to jinak, bez investice do reklamy či do nějaké podoby předplatného dané platformy se tvůrce dostává ke své cílové skupině jen velmi složitě. Toto je například jeden z důvodů, proč je čínský TikTok tolik oblíbený – na něm tyto bariéry nejsou. Pokud na něm jsou lidé, kterým by se mohl líbit váš obsah, velmi pravděpodobně se k němu dostanou stejným způsobem, jako tomu bylo kdysi na Twitteru či Facebooku.

Sociálním sítím se tak podařil mistrovský kousek – nemusejí tvořit obsah a tvůrci jim k tomu ještě platí, aby jejich výtvory, které dodávají na danou platformu zdarma, uživatelé vůbec viděli. Jinými slovy dosah neboli distribuce je tak moc cenná komodita, že se bez ní současní tvůrci nemohou obejít. Z hlediska fungování byznysu platforem je to geniální mechanismus.

Mění se ale i přístup samotných tvůrců, svůj obsah čím dál více zamykají za paywall. Ve světě se jedná už o několik let trvající trend, v Česku se naplno rozmáhá třeba až díky úspěchu platformy HeroHero. Na ní v současné době za poplatek lze najít skutečně rozmanitý druh obsahu, od tipů na levné letenky přes rady ohledně péče o pleť až po různé spirituální či vztahové podcasty.

Upravení algoritmů a přechod tvůrců k předplatným nejsou ovšem jediné změny. Neméně významný je také fakt, že vyhledávání na Googlu se postupně zhoršuje. Množství reklam a rostoucích možností přizpůsobit stránky fungování vyhledávače způsobuje, že výsledky, které člověk dostane, často nejsou nejlepší možné.

Sám jsem se o tom nedávno přesvědčil, když jsem hledal půjčovny aut v jedné zemi mimo EU. Přes reklamní balast a marketingové stránky přizpůsobené vyhledávání bylo skoro nemožné dostat se k autentické zkušenosti lidí, která by mi skutečně pomohla se rozhodnout.

To, na co jsme byli zvyklí, už je zkrátka nenávratně pryč. Těžko říct, zda je to dobře, či špatně, rozhodně je to ovšem jiné. Společně s postupnou integrací umělé inteligence to bude ještě složitější, neboť výsledky, které AI přechroupe do srozumitelné řeči, budou sice znít krásně lidsky, celkově ovšem budou stejně k ničemu. Bude tak ještě o to těžší rozeznat, zda jsme narazili na užitečné informace, podle kterých se lze rozhodnout. Pro generaci, která se naučila postupně na internetové zdroje spoléhat, to bude zásadní změna.

Hit Netflixu pokračuje. Není to tak dlouho, kdy svět nemluvil o ničem jiném, než o novém seriálu Netflixu Squid Game. Nyní chce americká streamovací platforma posunout svou tvorbu na další úroveň, a v listopadu proto uvede na trh reality show založenou na principu Squid Game. Akorát se pořad obejde bez všudypřítomných mrtvol.

Zdraví a Apple. Sledování nálady, evidence pocitů či zprostředkování kontaktů na psychology. O těchto změnách, které Apple integroval do nové verze operačního systému iOS, se příliš nemluvilo, v dlouhodobém kontextu může ovšem jít o přelomové záležitosti. Pokud vše půjde podle plánu, bude mít Apple jedinečnou příležitost ke zlepšení mentálního zdraví milionů lidí po celém světě.

Intel jede. Výrobce procesorů Intel pokračuje ve smělých plánech na výrazné rozšíření výrobních kapacit. Nyní došla americká společnost ke shodě s německou vládou ohledně výše pobídky pro výstavbu továrny na čipy ve východní části země. Investice vyjde celkově na 30 miliard dolarů, německý vládnoucí kabinet souhlasil s podporou ve výši 10 miliard eur.

AI Francie? Leaderské ambice v oblasti umělé inteligence má v Evropě Francie, uvedl sám tamní prezident Emmanuel Macron. V této oblasti soupeří Francie s Německem a Velkou Británií. Podle Macrona hrají prim Spojené státy zejména díky velkému a ucelenému trhu.