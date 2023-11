Daniel Křetínský: Evropa může emise snižovat i mimo své území | e15.cz

Evropa ztrácí konkurenceschopnost a musí si vybojovat důvěru investorů, zdůrazňuje český miliardář Daniel Křetínský. „To vyžaduje základní ideový posun: transformovat celý přístup k dekarbonizaci z hesla lead by example do hesla přinášíme řešení,“ uvedl spolumajitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH). V rozhovoru, který se uskutečnil na konferenci Shifts2023, Křetínský prozradil, co vedlo EPH k významným akvizicím z posledních let, včetně koupě fotbalového klubu West Ham United. Křetínský je spolumajitelem Czech News Center, vydavatelství e15 magazínu.