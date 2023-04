Houba, která ovlivňuje jednání jako v The Last of Us, existuje. Manipuluje ale s mravenci, ne s lidmi | e15.cz

Americký seriál The Last of Us trhá divácké rekordy a současně vyvolává nečekaný zájem o houby a jejich potenciál zničit naši civilizaci. Na to, zda je to možné, jsme se zeptali předního českého mykologa Jana Borovičky.

O The Last of Us se mluví jako o televizní události sezony a celkem nadšeně tento seriál na HBO hltají i diváci, kteří o herní předlohu pro Playstation, z níž vychází, ani nezavadili. The Last of Us je na jedné straně další z nekonečné řady děl na téma zombie apokalypsy, na straně druhé se ale od ostatních zombie příběhů liší. Tvůrci nechali lidstvo napadnout patogenní houbou, která mění lidské chování. To ona z nich dělá krvelačné zrůdy, jejichž kousnutí houbu šíří dál. Možná vám to připadá přitažené za vlasy, ale taková houba v přírodě existuje.