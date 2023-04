Mladé firmy čelí hrozivé ekonomické výzvě. Krize očima HR manažerky | e15.cz

Kdo se stal součástí mladší generace technologických start-upů, pravděpodobně v roce 2023 čelí hrozivě vypadající výzvě. Stejně jako HR manažerka Tereza Macháčková, která pro magazín e15 sepsala svou zpověď. „Musím se vypořádat se svojí úplně první ekonomickou krizí, a to pořádně zblízka. Mnozí z mých vrstevníků budou pravděpodobně prožívat podobnou paniku a šok,“ píše Macháčková, která pracuje jako Head of People v českém start-upu Deepnote.

Sedím na sedadle spolujezdce, ať už vedle zakladatele, či investora. Sjíždíme z blahobytu, dálnice postavené za nelidské americké peníze, na drncavou polňačku. Zásadní je, zda vedle sebe v takové chvíli máte zkušeného řidiče a zda se vezete ve fakt dobrém autě s pevnými základy. Přijde mi, že spousta aut kolem byla šita horkou jehlou, možná chybělo pár šroubků. Jezdila dobře, dokud se nesjelo z rovného povrchu.

Najímejte každého, bude se hodit. Opravdu?

Nejen firmy ze Silicon Valley v době prosperity často podceňují investování do silných kořenů a budování stabilních základů. I česká a slovenská start-upová scéna činí v období růstu jedno unáhlené rozhodnutí za druhým, například „hire fast, fire fast“‘, nebo taky „najímejte každého, i když by zatím neměl co na práci, bude se hodit v budoucnu“, nebo „zaházejte všechny problémy penězi“ . Výsledkem bývá neefektivní a přerostlý kolos, který se produktivnímu start-upu maximálně vzdaluje.

Podstatné je, abyste jako lídr pečovali o své zaměstnance a inspirovali je k vlastnímu zájmu na prosperitě firmy. Pokud toto zvládnete, budete mít motivované lidi, kteří budou ochotni riskovat a chránit firmu před dopady hospodářské krize.

Spousta zkušených podnikatelů si bere ponaučení od Tomáše Bati. To, jak se zachoval v krizi, popisuje portál www.pametnaroda.cz. „Tomáš Baťa v době hospodářské krize svolal všechny zaměstnance a oznámil jim, že sníží o polovinu cenu veškeré obuvi, ale že je nucen jim snížit mzdy o 40 procent, aby mohl vyrábět takto levnou obuv. Zároveň jim slíbil, že jim bude prodávat veškeré životní potřeby o 50 procent levněji a že až závody vyrostou, budou mít podíl na zisku a budou vydělávat více než dříve. Tím začal velký rozvoj firmy založený na myšlence malý zisk – velký příjem. Všechny boty, které byly na skladě, byly okamžitě vyprodán.“