Džíny Levi’s 501 slaví 150 let. Jak kalhoty vyšly z dolu na molo? | e15.cz

Prodejna Levi’s v New Yorku

Ani ve firmě Levi’s vlastně nevědí, proč jsou nejslavnější džíny všech dob označeny právě číslovkou 501. „Nikdo to netuší, protože zemětřesení a následný požár zničily v roce 1906 sanfranciské sídlo firmy včetně archivu, a tak zmizely i dokumenty, které by to objasňovaly,“ vysvětluje Michal Petrov, který je autorem knihy o historii denimu Jeans Story: Retro Blue.

Příběh 501 se začal psát zkraje sedmdesátých let devatenáctého století, kdy krejčí Jacob Davis (původem Litevec) napasoval pevné měděné nýty na pracovní oděv a vyzval ke spolupráci obchodníka Leviho Strausse (původem Němce). Své pracovní kalhoty (přesněji pasové overaly, jak se jim říkalo zhruba do druhé světové války) zaregistrovali jako střih číslo 501. Odolný oděv se záhy stal žádaným artiklem mezi kovboji, honáky, železničáři, horníky a u dalších dobrodružných profesí amerického venkova.