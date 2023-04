Stavební trh ožije za rok či dva, lidé stále potřebují bydlet, říká šéf cihelen Heluz | e15.cz

Cesta Jana Smoly do vedení cihelen HELUZ začala před dvaceti lety, kdy nastoupil jako mistr výroby v cihelně v Hevlíně. Později se stal šéfem výroby a šéfem závodu, až si ho rodina Heluzova blíže všimla a svěřila mu vedení konglomerátu, který kdysi založili jejich předkové. Dnes má Jan Smola coby ředitel skupiny nejen dokonalý vhled do technické části, ale ví i to, kudy se jeho byznys začne v těžké době ubírat. „Zlepšení přijde, lidé stále nemají naplněnou potřebu bydlení,“ říká muž, který rodinnou firmu vede už jedenáctým rokem.

Když se podíváme na čísla, tak objem bytové výstavby za celý loňský rok poklesl o 7,7 procenta, v Praze to bylo dokonce o téměř 39 procent. Jak se to projevuje na trhu?

Na trhu panuje nervozita a klesá poptávka. To je zřejmé. Zákazníci se také někdy snaží šetřit za každou cenu. Zvažují alternativní materiály pro stavbu, vyhledávají levné dovozy a podobně. Dobrá zpráva ale je, že pokles je způsoben externími faktory a nikoliv tím, že by byla v této zemi naplněna bytová potřeba. To znamená, že až tato situace odezní, přijde opět růst. Jen nevíme přesně, kdy to bude.

Kdy myslíte?

Musejí zlevnit hypotéky, zlepšit se dostupnost půjček. Lidé by chtěli stavět, ale teď to odkládají. To však neznamená, že zmizela jejich potřeba někde bydlet. Dostupnost bydlení už začala být konečně tématem i pro politiky, tak se snad brzy dostaneme do bodu, kdy se posune v jejich zájmu tam, kde jsou silnice a železnice. Ale abych neutekl od otázky. Zlepšení očekávám v řádu jednoho dvou let.