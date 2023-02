Novák z Rohlík.cz: Na každém trhu chceme být maximálně lokální | e15.cz

Průkopník v prodeji potravin na internetu Rohlík.cz má každý rok obrat desítky miliard korun. Za osm let fungování se jim podařilo ovládnout nejen český trh, ale také expandovat do zahraničí, jmenovitě třeba do Německa, Rakouska nebo Itálie. Tým Rohlíku se snaží o spolupráci s domácími farmáři, aby tak zákazníkům zajistili maximální lokálnost. Na loňském E15 E-commerce Summitu o budoucnosti tohoto průkopníka na poli e-commerce mluvil jeho CEO Olin Novák.