Zrychlení e-shopů je klíč k jejich úspěchu, říká marketér Mandík | E15.cz

Zákazníky nezajímá při online nakupování design webu, ale spíše jeho rychlost. Právě tu označilo 75 procent lidí jako hlavní parametr zájmu o web. Pokud se e-shop načítá déle než tři sekundy, přes polovinu lidí ho opustí. Co jsou to Core Web Vitals a jak vám mohou pomoci zatraktivnit vaše webové stránky? Nejen to se dozvíte v přednášce marketéra a startupového experta Petra Mandíka.