České firmy chtějí do roku 2025 investovat do ESG 117 miliard | E15.cz

Když Letiště Praha vyjednávalo s konsor­ciem bank sedmimiliardový úvěrový rámec, byl to důsledek covidových časů, které těžce dopadly na leteckou dopravu. Přesto měl tenhle krok jedno malé praktické plus. Státní akciovka získala výhodné úroky, na které by nedosáhla, pokud by neměla strategii ESG. Je to jeden z praktických efektů na konci dlouhé cesty, která k ESG vede a na niž se musejí připravit tisíce dalších firem v Česku.

Na křídlech ESG

Strategie ESG je v závislosti na velikosti firmy maratonem na měsíce, většinou však roky. Finančně jde – opět podle velikosti společnosti – o statisíce až jednotky milionů korun.