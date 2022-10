Sneakers jako investice: investoři objevili botník a sází na tenisky | E15.cz

Netřeba chodit do práce, netřeba vůbec chodit. Hlavně se neobouvat a své tenisky nechat pěkně zabalené v krabici na horší časy. Když to vyjde, obdobně jako olovo na dvoře krále Rudolfa II. se ve zlato promění. A když ne, bude z nich za dvacet let roztomilé retro.

Sekají to jako Baťa cvičky. Těžko si někdo o globální fabrice na sportovní a občas i líbivé boty Nike může myslet něco jiného. Jedno ovšem zlínský rodák zcela jistě nezažil. Že se jednoho dne jeho cvičky budou prodávat za násobek ceny, kterou velký šéf a akademik průmyslu předepsal pro své obchody. Investiční cvičky od Bati prostě svět nezná. Nike a nejen ten to mají jinak. Své by k tomu řekl svého času třeba americký chlapec Ben Kapelushnik, který si v šestnácti vydělal svůj první milion dolarů právě na obchodech s teniskami. Jednoduše dokázal poznat, který pár cviček ušitých bůh ví kde v Asii se propříště stane kultem. A to třeba jenom v domácím, ovšem pro všechny velmi dobře viditelném botníku.