Jak se svézt na vlně zelených investic | E15.cz

Na udržitelných investicích vydělávali investoři už dávno předtím, než se řada z nich naučila významu zkratky ESG. Kdo vydržel, bral za pět let o pětinu více.

Psal se prosinec roku 2016 a pozornější z burziánů si povšimli, že lepší roční skóre než univerzální akciový index MSCI má jeho udržitelná varianta. Rozdíl ve výkonnosti tehdy sice nebyl masivní, o to symboličtější poselství ale nabídl. Nešlo totiž o ojedinělý rok, ale o počátek trendu, který během času dosáhl až epických rozměrů. Během následujících pěti let totiž koš akcií firem zohledňujících principy ESG investorům každoročně vydělával více než klasická portfolia.

Klíčovou číslovkou je v příběhu o udržitelných investicích posledních let 10,11. Právě takový byl totiž od roku 2016 do roku 2021 průměrný roční růst indexu MSCI World SRI mapujícího akcie firem, pro něž písmenka ESG nejsou pouhou floskulí. Koš akcií ze stejné dílny měřící výkon investic bez ohledu na udržitelnost přitom za stejnou dobu vydělával jen 8,41 procenta ročně. Prémie za udržitelnost tak nebyla malá, burziáni v letech, kdy byla inflace cizí slovo, rok co rok dosahovali o více než pětinu vyššího výnosu než jejich méně „uvědomělí“ kolegové.