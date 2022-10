Zaplať později. Jak se zrodila revoluční platební metoda | E15.cz

Když v roce 2019 odcházel Richard Kotrlík z pohodlného křesla v bance do startupové scény, byly to pro něj z dnešního pohledu divoké a neznámé vody. Tím start-upem byl Mallpay, jedinečný příklad dynamického vývoje tuzemské scény a nadějné dítě internetového prodejce Mall Group, v němž si podávali ruce čeští miliardáři Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a Petr Kellner.

Počáteční nápad byl vlastně jednoduchý. Pokud chtěl být Mall opravdu silným prodejcem se zahraničními ambicemi, musel mít po vzoru velkých světových hráčů vlastní finanční nástroje ve vztahu k zákazníkům. „Snahy o uvedení platebních metod ‚nakup teď, zaplať později‘ začaly už v roce 2014. Tehdy vznikla služba ‚Kup Najisto‘, která měla sloužit primárně jako nástroj pro e-shopy z nových segmentů jako například módy nebo sportovního vybavení, pro zboží v limitu 2500 až 5000 korun. Systém tehdy fungoval vyloženě ‚papírově‘ na základě posunutých splatností faktur,“ vzpomíná dnes Richard Kotrlík. Tento projekt posléze převzala společnost Home Credit ze stáje Kellnerovy PPF, která ho pro Mall Group rozvíjela pod značkou Lymet.

Mall Group se nakonec rozhodla vytvořit vlastní produkt – Mallpay. V době, kdy se začal rozvíjet, existovaly v Evropě první příklady. Třeba rychle rostoucí fintech Klarna, který jasně ukazoval, jak bude nový standard on-line placení vypadat.

Ideou pro český trh bylo vytvořit společný podnik Mallpay a banky, která pomůže se zázemím pro zajištění licence ČNB a dodá zkušenosti s finančními službami. „Postupně jsme chtěli dát dohromady produkt nejen pro placení, ale i financování, pojištění či pro investice. Jednání s ČSOB, která měla do Mallpay kapitálově vstoupit, ale vůbec nebyla jednoduchá. Nicméně díky historicky silné pozici banky v e-commerce byznysu a konceptu odložených plateb, který zapadal do této ambice, Mallpay dokázal vedení ČSOB přesvědčit,“ vzpomíná Kotrlík. V roce 2019 tak ČSOB do Mallpay vstoupila polovičním podílem.

Na kolotoči

A tady startuje poměrně rychlá jízda, která na platformu čekala. ČSOB začala Mallpay integrovat do své platební brány a první rok cílila zhruba na 60 tisíc klientů. Brzy mělo být ale všechno jinak. Stalo se to letos v dubnu. „Využíváme možnost získat stoprocentní kontrolu nad společností. Další příležitosti vidíme v oblasti přijímání platebních karet,“ říkala členka představenstva ČSOB odpovědná za inovace Michaela Lhotková, když banka Mallpay zcela převzala.