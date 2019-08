Vysoké ceny nájmů trápí i Němce, vláda si hodlá došlápnout na předražené bydlení | E15.cz

Zbrzdit další zdražování nájmů v Německu má návrh zákona, který poslala do parlamentu vládní koalice CDU/CSU/SPD. Za posledních deset let vzrostly roční nájmy například v nejdražším německém městě Mnichově v průměru o 5600 eur, tedy bezmála o pět set eur měsíčně. Pro srovnání v Berlíně to bylo o 4680 eur ročně, v Drážďanech, kde je průměrný roční nájem kolem devíti tisíc eur, došlo k nárůstu o 2040 eur.