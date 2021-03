Bitcoin se tlačí na pozice zlata | E15.cz

Investice do kryptoměn

Hledání jistoty v rozbouřené a inflací hrozící době přivádí investory nejen ke zlatu. Místo u nich mají také zdánlivě divoké experimenty typu kryptoměn. Zatímco se leckteří do krve přou, zda si bitcoin zaslouží označení investice, či dokonce „bezpečného přístavu“, nebo zda je kryptoměna pouze nástrojem spekulace, mnozí už na sebenaplňujícím se proroctví stihli vydělat.

Nevídané turbulence světové ekonomiky a neméně mimořádné kroky centrálních bank kvůli následkům boje s koronavirem by měly nechat vyniknout osvědčenému úložišti hodnoty – zlatu. Místo toho bylo začátkem roku 2021 ve stínu téměř všeho, do čeho šlo vložit peníze. Bankéři z JP Morgan dokonce přišli s dlouhodobou předpovědí, že do podobného postavení, jaké má nyní zlato, by mohl dozrát bitcoin. Už jen vyslovení těchto úvah vypovídá o stavu ekonomiky v roce vakcíny možná více než cokoli jiného. Bitcoin postupně přichází o nádech avantgardy, která se hodí leda tak na nákup drog z dark webu.

Digitální zlato

Dvanáct let starou kryptoměnou sice pořád ještě málokde zaplatíte, digitální mince přesto pronikají do všeobecného povědomí stále razantněji. Když starosta Miami Francis Suarez v prosinci uvedl, že se chce vážně zabývat myšlenkou převést část finančních rezerv amerického města o půl milionu obyvatel do bitcoinu, neměl na mysli útraty.

Zatímco Suarez byl se svými úvahami na začátku, šéfové některých velkých amerických firem podobný skok do neznáma už udělali. MicroStrategy, která působí v oblasti byznysové analytiky, nakoupila do svých rezerv během roku 2020 přes 70 tisíc bitcoinů. Podobně se zachovala i fintechová společnost Square zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, která provozuje platební a investiční Cash App. Square si pořídila do firemních zásob téměř pět tisíc bitcoinů. Lze očekávat, že tento trend se změnou letopočtu neskončí.

„Cenu nyní neženou nahoru spekulanti, ale institucionální investoři ze Spojených států, kteří vnímají bitcoin jako digitální zlato,“ uvedl partner investičního fondu Rockaway Blockchain Viktor Fischer v závěru loňského roku, tedy v době, kdy bitcoin šplhal k rekordním 40 tisícům dolarů. Otázkou ale je, co přesně za své peníze vlastně dostanou. Představa kryptoměny coby zlata z jedniček a nul ovšem neprovází bitcoin od začátku jeho vzniku, spíše ji na ni její zastánci postupně nabalovali v reakci na politiku centrálních bankéřů.

Investiční mišmaš

Jan Van Eck, šéf investiční společnosti nesoucí jeho příjmení, už dříve prohlásil, že se bitcoin chová z jedné třetiny jako zlato a ze dvou třetin jako technologická akcie. Stanovení podobného přesného poměru je však obtížné. Kryptoměna se totiž kvůli svému cenovému vývoji dostala do hodně pikantní situace. MicroStrategy sice nakupovala v létě bitcoiny jako pojistku proti inflaci, jenže vzápětí začal kurz kryptoměny prudce růst a do konce roku se dostal na čtyřnásobek letní ceny. Nákup kryptoměny tak v kontextu násobného výkyvu ceny spíše než snahu zakonzervovat bohatství připomíná sázku na růstové akcie, kterých je v době digitalizace všude dost.

Zhodnocením kryptoměny se však roztočila symbolická spirála. Bitcoinové výnosy lákají další velké investory; ti možná dostanou cenu digitální měny ještě výše, což jen zabetonuje její charakteristiku coby ideální spekulace pro éru tištění peněz. Ostatně notoricky známý teorém říká, že pokud lidé definují nějakou situaci jako reálnou, situace se stane reálnou ve svých důsledcích. V tomto případě by šlo o virtuální měnu coby dobré odkladiště bohatství.

Bitcoin a vakcína

Jasněji by o povaze a místě bitcoinu v portfoliu mohlo být letos. Důvodem je změna poměrů na trhu. „Vakcína proti COVID-19 znamená příklon k rizikovým aktivům. Žlutý kov, ukázkový reprezentant bezpečných přístavů, má v prostředí sílícího apetitu k riziku tendenci ztrácet. Nyní se předpokládá, že očkování proti koronaviru vyvolá návrat ekonomického růstu, což vyžene nahoru inflační očekávání. To se propíše do nárůstu dluhopisových výnosů a srazí dolů ceny zlata,“ míní portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

V případě bitcoinu jsou podobné úvahy vzhledem k jeho relativnímu mládí mnohem složitější. Stále není spolehlivě dané, které faktory jsou pro cenu důležité a které nikoli. Rok vakcíny by nicméně mohl napovědět, zda má bitcoin svým cenovým vývojem blíž k akciím, nebo ke zlatu. Závěr roku 2020 naznačil, že platí spíše první možnost.

Kryptoměna rozmetala svá několikaletá cenová maxima poté, co optimismus spojený se schválením vakcín proti koronaviru výrazně povzbudil růst akciových indexů. Naopak zlato zažilo během turbulentního koronavirového roku cenový vrchol v létě a od té doby víceméně ztrácelo. Řada držitelů bitcoinu proto letos začala sledovat i vývoj na akciových trzích v obavách, že jejich případný další masivní pandemický výprodej by těžce dolehl i na digitální měny.