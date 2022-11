Nová byznysová elita: kde se rodí a co jí pomáhá startovat | E15.cz

Čupr, Cendra, Hájek, Vlček nebo Průša. To jsou jména podnikatelů, kterým se v posledních letech podařilo vybudovat miliardové společnosti s přesahem do zahraničí. Někteří rostli potichu, jiní o sobě dávali pravidelně vědět, ale jedno měli společné: uspěli v nových oborech, v nichž se jim podařilo díky dravosti prosadit. Jejich nasazení nemusí být vždy zdravé, rozhodně ale přináší výsledky.

Mentalita moderních byznysmenů by se dala vyjádřit výrokem jednoho z nich Zdeňka Cendry, který před lety pronesl pro deník E15: „Žijeme v kapitalismu a vyhrává ten největší samec. A my chceme být ti, kdo určují agendu a směr,“ řekl. Přesně to se zmíněným podnikatelům daří, ve svých oborech jsou světovými lídry. Našli příležitost tam, kde si to ostatní ani neuměli představit.

To se nestalo jen tak, společným rysem zmíněných podnikatelů je vytrvalost. „Cesta nikdy není rovná přímka, ale jednou na ten Mount Everest prostě vylezete,“ řekl loni pro deník E15 další z nich, zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr.

Zrychlujeme

V Česku jsou bohatí lidé často vnímáni prizmatem devadesátých let, kdy někteří z dnešních miliardářů zázračně zbohatli a vlastně se moc neví, jak k majetku přišli. To u těch nových nehrozí. V drtivé většině případů vybudovali své firmy sami a jejich začátky jsou díky stále rostoucímu zájmu veřejnosti zdokumentovány.