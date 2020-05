Michael Bloomberg koupil obří ranč za miliardu | E15.cz

Nákladná kandidatura na prezidenta Spojených států Michaelu Bloombergovi nevyšla. To ale neznamená, že americký miliardář a jedna z nejbohatších osob na světě přiškrtí své výdaje. Naopak. Exstarosta New Yorku, jehož majetek má podle Forbesu hodnotu přes 56 miliard dolarů, koupil obří ranč v Coloradu za téměř 45 milionů dolarů, tedy za více než miliardu korun. Informoval o tom deník The Wall Street Journal.