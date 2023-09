„Tchaj-wan není na prodej, ani součást Číny!“ vzkázal Muskovi šéf tchajwanské diplomacie | e15.cz

Letos je to už podruhé, kdy Elon Musk (vpravo) veřejně prohlásil, že chápe plány Číny na připojení Tchaj-wanu.

Miliardář Elon Musk se opět pustil do geopolitických úvah na téma Čína a Tchaj-wan. Na jeho shovívavá slova ohledně nároků, které si komunistická země na ostrovní stát činí, ostře zareagoval tchajwanský ministr zahraničí – na Muskově vlastní sociální síti X.

„Politikou Pekingu je sjednotit Tchaj-wan s Čínou. Z jejich pohledu je to možná obdoba Havaje nebo něčeho podobného, nedílné součásti Číny, která svévolně není součástí Číny,“ uvedl Musk při svém vystoupení na konferenci All-In Summit 2023 v Los Angeles. Podobně se vyjádřil už letos v květnu, kdy v rozhovoru pro americkou CNBC prohlásil, že čínskou integraci Tchaj-wanu vnímá jako „do jisté míry nevyhnutelnou“.

Na poslední vyjádření amerického miliardáře zareagoval tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu. „Poslyšte, Tchaj-wan není součástí Lidové republiky Čína a rozhodně není na prodej!“ napsal Wu na sociální síť X, jejímž majitelem je právě Elon Musk. Wu také uvedl, že doufá, že Musk požádá Komunistickou stranu Číny, aby pro své občany odblokovala síť X, která je v Číně zakázaná.

„Možná si myslí, že blokování je správná politika, stejně jako vypnutí Starlinku Ukrajincům, aby se zmařil jejich protiútok vůči Rusku,“ rýpnul si Wu do Muska s odkazem na informace z jeho nedávno vydané biografie, podle kterých měl americký miliardář omezit přístup ke své satelitní síti Starlink a tím zamezit dronovému útoku na ruskou černomořskou flotilu. Musk nařčení odmítá a důvěryhodnost těchto tvrzení zatím nebyla potvrzena, nicméně někteří američtí politici volají po zahájení vyšetřování.

Vlastník sociální sítě X, vesmírné společnosti Space X nebo automobilky Tesla ve svém vystoupení na All-In Summitu mluvil zejména o svých zkušenostech s Čínou. „Myslím, že Číně rozumím dobře. Byl jsem tam mnohokrát a setkal jsem se s nejvyššími představiteli na mnoha úrovních,“ uvedl. „Myslím, že jako člověk zvenčí Číně docela dobře rozumím.“

Pro Muska jsou dobré vztahy s Pekingem důležité zejména kvůli jeho automobilce. O vozy Tesla je mezi Číňany zájem, například v srpnu se na tamějších prodejích elektromobilů podílely zhruba 13 procenty, což znamená 64 tisíc vozů. Americký miliardář ale svá auta v Číně také vyrábí, jeho továrna v Šanghaji zaměstnává kolem 20 tisíc lidí.

Muskovy výroky jsou o to nešťastnější, že padly ve chvíli, kdy Čína provádí v těsné blízkosti Tchaj-wanu vojenské cvičení. Podle tchajwanských úřadů se v okolí ostrova objevilo 10 lodí a 68 letadel, z nichž část narušila tchajwanský letecký prostor. Peking opakovaně označuje ostrovní stát za součást Číny, který plánuje ovládnout, a to i silou, pokud to bude nutné.