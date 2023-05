Kdo dokáže prodat gram bavlny za tři sta korun? | e15.cz

Všechno má takovou cenu, jakou tomu dokáže vdechnout marketing v psychedelické součinnosti s aspiranty na roli sociální megastar. Počítejte s námi a zeptejme se společně, proč je to tentokrát skutečně tak drahé, a to bez levicového sentimentu.

Kilogram bavlny stojí na burze k datu vydání tohoto magazínu kolem jedné stokoruny. Tentýž kilogram bavlny se na ručně sklízených plantážích v třetím světě sklízí i několik dnů. Na poctivé triko vynaloží průměrná fabrika zhruba 300 gramů materiálu, tedy dvacet osm korun.

Pokud by kilogram bavlny sklízel jeden člověk třeba dva dny, znamená to při milosrdné osmihodinové pracovní době na našem triku necelých pět hodin práce na plantáži. Z toho pouhou trojčlenkou, kterou všichni určitě známe, vyplývá jeho maximální hodinová mzda na prahu šesti korun. Taková jsou fakta, která si při nákupu luxusních triček určitě nechceme připomínat. Dobře, cenová hladina v Bangladéši je určitě nižší než na pražském Václaváku. S poměrem příjmů to ale raději nesrovnávejme.