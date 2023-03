Bude trvat dlouho, než se nabíječky vyplatí, říká šéf elektromobility ČEZ | e15.cz

Betonový základ, kabeláž, trafostanice. Postavit dobíjecí stanici nemůže být nic složitého, že? Není. Přesto to v Česku zabere roky. „Vzít pár kabelů, strčit je do země, postavit betonový základ a na něj instalovat stanici zvládneme za jediný měsíc. Pro úplnost připočtěme dva týdny projektových prací. Povolovací procesy nás ale zdrží až na dva a půl roku,“ popisuje běžnou praxi výstavby dobíječky pro elektromobily Tomáš Dzurilla, ředitel pro elektromobilitu společnosti ČEZ. Energetické firmy nyní do nabíjecí infrastruktury masivně investují, návratnost je ovšem daleko.