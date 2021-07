Jakub Havrlant znásobil hodnotu Mall.cz, teď stojí na křižovatce | E15.cz

Nejúspěšnější digitální realitní projekt Bezrealitky.cz založil Jakub Havrlant ještě jako student Vysoké školy ekonomické. Čtyřiadvacet let poté hospodaří s mnohamiliardovými aktivy a stále si zachovává image normálního kluka z Pusté Polomi, odkud se vydal do velkého světa vytvořit největší internetový obchodní dům ve střední Evropě.

Když přijde Jakub Havrlant do místnosti, člověk si toho sotva všimne. Zpočátku působí tiše, skoro jako kdyby přišel jen náhodou. Ale jakmile se rozhovoří o svém pestrém byznysu, je k nezastavení. Rázem je z něho multifunkční manažer, jehož mozek pracuje rychlostí superpočítače. „U on-line byznysu prostě nejste schopni se do zisku prošetřit. Musíte se do něj prorůst,“ zní jedno z hlavních Havrlantových byznysových hesel.

Mall Group, kterou za pomoci miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče vede z pozice předsedy představenstva, je dlouhodobě dvojkou mezi českými e-shopy. Mall, pod nějž spadají obchody Mall.cz, Czc.cz, Vivantis.cz a donedávna i Košík.cz, se v uplynulém finančním roce, který skončil v březnu, přiblížil ke svému cílovému obratu miliardy eur. Dosáhl bezmála na 21 miliard korun, což je zhruba o čtvrtinu více než v předchozím roce.

Dohromady Mall Group v loňském roce doručila přes 14 milionů objednávek více než 5,5 milionu klientů v devíti různých zemích. Báze unikátních zákazníků vzrostla meziročně o pětinu a počet objednávek vzrostl dokonce o třetinu. Podíl on-line nákupů prostřednictvím mobilních zařízení se zvýšil v celé skupině, nejvíce je to patrné v Chorvatsku, kde tento trend posílil o 76 procent. Na Mall.cz nakoupilo přes mobil více než 57 procent zákazníků.

Konečně ziskový

Současně se Mallu podařilo přehoupnout do černých čísel. K zisku skupině pomohl nejen boom internetového nakupování spojený s pandemií, ale především výrazné zlepšení transakční ekonomiky, úspěch na zahraničních trzích a transformace Mallu v tržiště, na němž mají prostor i menší e-shopy.