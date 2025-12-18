Ceny vody domácnosti k úsporám netlačí, říká ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar
Každý nový milión korun do vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku vyvolává potřebu zdražit vodné o 1,1 koruny a stočné o dvě koruny na kubík, říká ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar. Specifická spotřeba vody na obyvatele je podle něj u nás nízká, ačkoliv ceny k šetření nenutí.
Zhruba před dvěma lety jste říkal, že v Česku panuje vodní blahobyt, ovšem voda může dojít. Platí to pořád, nebo už vidíte náznaky rizik a změny?
Naštěstí platí, ale je potřeba si opravu uvědomit, že to není samozřejmost. V podstatě každý rok nastávají situace, které běžný člověk ani nezaznamená, avšak jejichž řešení již dá zabrat. U nás problém klimatické změny prohlubuje působení polského dolu Turów. Na jeho další možné negativní účinky se intenzivně připravujeme. V následujícím roce 2026 chceme zahájit realizaci prvního rozsáhlejšího opatření, kterým je vodovodní přivaděč z Frýdlantu do Dětřichova za deset milionů korun. Financování je především plánováno z Fondu Turów Libereckého kraje, do nějž prostředky byly převedeny prostředky na základě dohody s polskou stranou.
Vracejícím se tématem u veškeré infrastruktury, tedy nejen ve vodárenství, je její stav, tedy řekněme podinvestovanost. Ovšem ne všude. Jak je tomu u Vás?
Musím to lehce poupravit, není to vracející se téma, ale je to stále téma. Problémem nejsou ani tak úplně nové investice, ale především zajištění obnovy vodohospodářského majetku, který nám byl v devadesátých letech převeden ve stavu, v jakém byl, bez dalších finančních prostředků.
Jak může tato skutečnost, tedy stav infrastruktury ještě do budoucna ovlivnit cenu vodného a stočného?
Pokud má být vodárenství a likvidace odpadních vod zcela „samofinancovatelné“, musí být prostředky na obnovu vybrány právě ve vodném a stočném. V našem případě každý nový potřebný milión korun vyvolává zdražení vodného o 1,10 koruny na kubík a ve stočném dokonce dvě koruny na kubík.
Stále se hovoří o potřebě šetřit vodou, hlavně pitnou. V případě poklesu spotřeby ale stoupnou fixní náklady na každou jednotku, tedy kubický metr. A ty jsou zrovna ve vodárenství nemalé. Je to tedy optimální cesta?
Je to asi trochu paradox, ale šetření vodou je potřebné především s ohledem na vyčerpatelnost zdrojů. V šetření domácností ale tento problém není. Specifická spotřeba vody na jednoho obyvatele je u nás nízká.
Jsou podle vás už lidé dnešními cenami tlačeni do šetření?
Nejsou. Za mnoho jiných služeb, které nejsou základními potřebami, vydáváme mnohem více.
Získali jste certifikaci společnosti Dun & Bradstreet. Vítáte ji hlavně kvůli obchodním partnerům?
Ano. Každé nezávislé posouzení je přínosné.
V čem vám pomohla?
V provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu není běžné konkurenční prostředí. Ocenění je tak především důkazem pro naše akcionáře, že i společnost naší velikosti může splňovat vysoký standard.
Petr Olyšar
Je ředitelem Frýdlantské vodárenské společnosti. Vystudoval obor Vodní stavby a vodní hospodářství na ČVUT v Praze a je autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. V minulosti působil jako samostatný referent vodoprávního úřadu, vedoucí vodoprávního úřadu a hlavní provozní technik vodárenské společnosti.