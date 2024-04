Správně zvolená stínicí technika sníží teplotu interiéru až o osm stupňů

Vlastní návrhářské studio + 3D technologie = výroba žaluzií. U interiérových začínali, nyní patří mezi největší evropské specialisty i na venkovní stínicí techniku, do níž stále více pronikají i bezpečnostní prvky. Řeč je o opavské společnosti ISOTRA.

Co pro vás bylo náročnější? Zahájit podnikání v roce 1992 a nastartovat obchod s těsněním do oken, nebo přerod ve velkou firmu?

Obojí bylo náročné. Začít podnikat se pojilo s velkým rizikem, kdy jsme museli opustit svá zaměstnání, která zajišťovala stálý příjem. Navíc jsme nevěděli, jak se nám bude dařit. Takže více neprospaných nocí jsme měli na počátku. Byli jsme rádi za každou objednávku těsnění do rodinného domu, následně to nabralo rychlý vývoj a najednou jsme měli objednávky na deset, padesát, sto a více domů a bylo nám jasné, že to vlastními silami už nedokážeme zvládnout. Proto jsme začali přibírat první zaměstnance a dále jsme zaučovali nové partnery, jak těsnit okna a dveře. Dodávali jsme jim pak velkoobchodně technologii a těsnění. Tímto se vytvořil model B2B, který se stal páteří našeho podnikání a zůstal tím hlavním modelem celých 30 let. Postupně se těsnění oken a dveří rozšířilo o montáž žaluzií a následně i o jejich výrobu. Celé podnikání dostalo zcela jiný rozměr.

Jak se podnikalo v divokých devadesátých letech v porovnání se současností?

Každá doba má své výzvy a svá rizika. V devadesátých letech nebyla zdaleka tak silná konkurence a bylo velké množství nejrůznějších tržních příležitostí. Oblast stínicí techniky byla v naprostých počátcích a dodací lhůty na interiérové žaluzie byly jeden až dva roky. Neexistovaly mobilní telefony ani počítače a získat bankovní úvěr bylo téměř nemožné. Vrcholem komunikační techniky byl fax. V současné době je podnikatelské prostředí zcela jiné. E-mailová komunikace či on-line meetingy jsou standardem stejně jako nákup produktů přes e-shop. Bankovní úvěry jsou běžně dostupné. Ale konkurence je daleko silnější a informovanost zákazníků je oproti minulosti nesrovnatelně vyšší a jejich požadavky na kvalitu a rychlost dodání také.

Dokázal byste najít skutečnou podnikatelskou výzvu?

První byl přechod z montážní firmy na výrobní, což nám umožnilo obrovský rozvoj potenciálu. Druhou pořízení výrobního areálu v Opavě a centralizace všech výrobních provozů, které fungovaly v různých drobných výrobních areálech na jedno místo. U třetí mimořádné výzvy šlo o investici přes 170 milionů korun do práškové lakovny a obslužných provozů.

Jak jste překonali dvě krize – koronavirovou a na ni navazující spojenou s ruskou agresí na Ukrajině?

Hned na začátku pandemie jsme udělali několik úsporných opatření v organizaci i na úrovni finanční. Snažili jsme se připravit na několik možných scénářů a naše kroky se setkaly s podporou a pochopením zaměstnanců. V průběhu protipandemických opatření jsme udržovali výrobu za každou cenu a dodávali zboží našim zákazníkům i přesto, že jsme měli desítky zaměstnanců zejména na „ošetřovačkách“ a nemocenských.

Dopady však pokračovaly i v roce 2022, kdy jsme nadále řešili nové nestandardní situace. Po začátku válečného konfliktu na Ukrajině začalo další období nejistoty, především v oblasti energií. Prudce stouply ceny elektřiny, plynu, nafty a benzínu, potažmo materiálu. Inflace se vyšplhala v průměru až k 15 procentům.

Museli jste propouštět? Nebo jste naopak nabírali, když lidé začali během pandemie zvelebovat své domovy?

Také my se dlouhodobě potýkáme s problémem zaměstnanců, nejedná se však o jejich nedostatek, ale zejména o odbornost a kvalifikovanost, zejména u výrobních profesí. V současné době máme v pracovním poměru 567 zaměstnanců. Zaměstnanost se oproti předcházejícímu roku zvýšila o 5,1 procenta, průměrný věk zaměstnanců je 39let. Zaměstnáváme zhruba 55 procent žen a 45 procent mužů.

Jaká je ideální stínicí technika pro horká léta?

Měření i výpočty prokázují, že kvalitní stínicí technika má obrovský vliv na tepelnou, světelnou pohodu a prostup tepla v letním období. Instalací venkovní stínicí techniky lze snadno dosáhnout snížení teploty v místnosti o pět až osm stupňů Celsia. Finální výsledek pak závisí nejenom na zvoleném typu stínění, ale taky na barevném odstínu lamely či látky. Dále pak na konstrukčním provedením domu a jeho tepelně-izolačních vlastnostech. Stínicí technika samozřejmě zabraňuje tepelným únikům i v zimním období. V současné době Evropské sdružení stínicí techniky „ES-SO“ rozeběhlo projekt pro výpočet jejího vlivu na úspory energií v zimním období. Na základě prvních výsledků můžeme konstatovat, že v zimním období dochází dle typu použité techniky ke zlepšení součinitele prostupu tepla okny až o 25 procent.

Co znamená výraz bio v novém segmentu bioklimatických pergol?

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI vznikla v našem vývojovém oddělení a vyvinuli jsme ji s důrazem na přesnost, kvalitu zpracování a možnosti individuálních úprav. Jednotlivé pergoly lze k sobě „spřažit,“ tedy je propojit. Unikátností ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více nezávislých sekcí, které lze ovládat samostatně. Můžete tak komfortně pomocí dálkového ovladače regulovat proudění světla, tepla i vzduchu v libovolné části pergoly podle pozice slunečních paprsků během celého dne. Dosahuje nejvyšší třídy odolnosti prosti větru, avšak pro ještě větší komfort i soukromí se dají boky snadno doplnit o screenové látkové rolety i LED pásek s volbou teplého nebo studeného odstínu osvětlení.

Připravujete vše zcela sami? Tedy od návrhu až po konečnou výrobu?

A nejen to. Ve vlastním návrhářském studiu využíváme 3D technologie, na svém kontě máme sedm patentů a 33 registrovaných užitných vzorů. Navrhujeme a vyrábíme si vlastní stroje pro výrobu technologických celků a žaluzií. Troufám si říci, že ISOTRA patří mezi málo společností, které dokáží vyvinout nový produkt na zakázku – navrhnout design i jednotlivé komponenty, výrobek otestovat a certifikovat. A vymyslet pro něj nové strojní zařízení a vše dodat dalším výrobcům jako kompletní technologii.

Co bude trendem následujících let?

Jako ve všech oblastech, tak i u stínicí techniky dochází ke značným změnám trendů. V počátku převažovaly interiérové hliníkové žaluzie a k nim se přidávaly vertikální žaluzie a rolety. S probíhající výměnou oken za nová plastová, hliníková a eurookna, došlo i k vývoji nových typů interiérových žaluzií s řetízkovým ovládáním. To otevřelo zcela novou etapu v kvalitě i v kvantitě výroby. Další změna trendu přišla po roce 2000 s nástupem exteriérové stínicí techniky, zejména venkovních žaluzií. Tím, že jsou žaluzie umístěny vně budov, nedochází k zahřívání interiéru. Užitné vlastnosti a vliv na tepelnou bilanci budov je u exteriérové stínicí techniky významně vyšší než u interiérové.

Jak se daří propojovat maximální ochranu před teplem či zimou s bezpečnostními prvky?

Samotná stínicí technika má kromě stínicího efektu také ochranný a bezpečnostní efekt. U venkovních žaluzií jde zejména o řetězovou žaluzii Titan, která má zvýšený bezpečností efekt díky silnějšímu materiálu lamel a jiné technické konstrukci, kdy nejsou použity textilní žebříčky a ovládání lamel je umístěno ve vodících lištách pomocí řetězového vedení.

Erich Stavař (67)

Člen představenstva společnosti ISOTRA a její PR manažer. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Před založením Isotry pracoval ve firmě Lanex.