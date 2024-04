Platba kartou z českých i evropských obchodů vytlačuje hotovost

Mít v provozovně k dispozici platební terminál by pro současné podnikatele již mělo být samozřejmostí. Mezi léty 2019 až 2021 u transakcí kartami od Mastercard zvýšil podíl plateb z 51 na 61 procent, zatímco u výběru z bankomatů logicky nastal pokles ze 49 na 39 procent

V roce 2022 potom byla platební karta nejpoužívanější ze všech platebních metod přímo v kamenných obchodech. Zákazníci ji tahali z peněženek v 56,4 procentech případů. V dalších 9,4 procentech ale použili chytré zařízení s kartou virtualizovanou v mobilní peněžence. Hotovostí „šustili“ v 29,4 procentech případů.

Tendenci potvrzuje i průzkum, který loni na podzim provedla společnost Comgate mezi podnikateli s kamennými provozovnami. Na otázku, zda v roce 2023 zaznamenali změnu poměru mezi platbami kartou a v hotovosti, odpovědělo 56 procent respondentů, že u nich kupující chtějí častěji platit kartou. Preferenci plateb v hotovosti vnímalo u zákazníků je 5,4 procenta podnikatelů.

Podobný vývoj lze pozorovat v celé Evropě. Podle studie FIS Global Payments Report 2023 platilo v Evropě v průměru 65 procent zákazníků kartou, další zhruba desetina nakupujících používala mobilní peněženky v chytrých zařízeních. Po hotovosti sahalo 22 procent. Odhady FIS hovoří o tom, že by se během následujících let měla tato čísla ještě posunout a v roce 2026 by mělo v Evropě připadat na platby hotovostí jen 15 procent nákupů.

V jednotlivých evropských státech se samozřejmě platební zvyklosti liší. Ve skandinávských zemích, Francii a Velké Británii neplatila hotově už v roce 2022 ani desetina zákazníků, zatímco ve španělských (44 procent), německých (39 procent), polských (39 procent) nebo tureckých obchodech (38 procent) měla tou dobou ještě stále relativně silnou pozici. I tam už ale převažují jiné způsoby placení.