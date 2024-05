Proč se e-shopům vyplatí outsourcing logistiky?

Logistika je složitá a pro majitele e-shopu nepříliš zábavná. Navíc ho může stát dost peněz, pokud se rozhodne řešit ji sám. Podívejme se na několik důvodů, proč se internetovému obchodu vyplatí využít služby takzvaného fulfillmentu.

Menší náklady na růst e-shopu

I velké e-shopy leckdy začínají jako rodinný nebo vedlejší projekt. Za sklad slouží ložnice, v lepším případě garáž, a marketing se plánuje na kuchyňském stole. Jenže co když se začne dařit, objednávky přibývají, sortiment se rozšiřuje a prostory i personální kapacita přestávají stačit? Pak je na obzoru velká investice především do vybavení skladu. Značkový vysokozdvižný vozík s elektrickým pohonem stojí minimálně milion korun. Je nutné nakoupit regály, posuvníky, vybavení balicích stanovišť, vozíky na takzvané pickování (příprava produktů na odvoz či odeslání) a další materiál. Vše je potřeba udržovat, inovovat a přizpůsobovat potřebám e-shopu. Totéž platí pro práci programátorů na softwarovém vybavení skladu. Prvotní náklady se pak snadno vyšplhají do několika milionů korun a postupně narůstají.

V takové situaci může pomoci fulfillment – tedy outsourcing veškerých logistických služeb od externího partnera. Například společnost Shipmall má plně vybavené sklady v Česku i na Slovensku, k nim i softwarové řešení k propojení s e-shopem. Všechny záležitosti týkající se skladování, inventarizace i expedice zboží tak řeší za obchodníka. „Balíčky se posílaly pěti lidem, deseti, padesáti, stu, pak se ukázalo, že by v e-shopu nedělali nic jiného. Hledali externí službu, která by s tím pomohla a uvolnila ruce pro jiné aktivity,“ popisuje volbu Shipmallu Martin Chvátal, šéf e-shopu s čistými doplňky stravy puravia.cz.

Fixní náklady se mění na variabilní

Chod e-shopu se neřídí čtyřmi ročními obdobími, avšak má jiné periodické cykly. Podle dat Shipmall proběhne v perspektivě jednoho týdne až 40 procent objednávek v pondělí, směrem k neděli pak jejich počet postupně klesá. Tento nápor na začátku týdne lze někdy zvládnout pomocí reorganizace činností ve skladu, někdy je potřeba povolat do práce víkendové směny. V rámci jednoho měsíce je nejvyšší počet objednávek v období po obvyklých výplatních termínech, na přelomu měsíce je provoz mírnější.

Během předvánoční sezóny je pak provoz na e-shopu klidně 2,5 násobný oproti zbytku roku. S tím vším musí e-shop počítat: náklady na vybavení skladu musí dimenzovat na maximální vytížení, leckdy je však kapacita nevyužitá. Před vánoční sezónou obvykle nastupuje období hektických příprav – údržba vybavení, servis, aby v nejvypjatějším období vše fungovalo.

Další kapitolou je hledání a zaškolování brigádníků na období několika týdnů až měsíců. Například v okolí Prahy je takové pracovní síly chronický nedostatek, a když ji e-shop do skladu přece jen sežene, paradoxně si na nějakou dobu sníží kapacitu, protože zkušení pracovníci musejí ty nové zaškolovat. I poté je výkonnost brigádníků zhruba na 50 procentech toho, co zvládnou stálí zaměstnanci. V období před Vánoci se tak sklad nevyhne přesčasům a víkendovým směnám s odpovídajícími příplatky.

„Najímáte si na tři měsíce brigádníky, jejich organizaci jsem čtyři roky zvládala, ale pak už začala být hodně náročná,“ říká Monika Kopřivová, zakladatelka e-shopu babickarstvi.cz. Ten je v tomto ohledu extrémním příkladem. Prodává totiž hlavně rodinné dárky, a tak v něm předvánoční provoz představuje ještě výraznější výkyv než u jiného obchodu.

E-shop, který logistiku outsourcuje, tyto trable pochopitelně neřeší. Poskytovatel fulfillmentu má robustnější infrastrukturu než jednotlivý obchod, i velmi výrazné výkyvy dokáže pojmout. „Takto mám partnera, který se na tuto oblast stoprocentně zaměřuje. V opačném případě bych si na ni musel najmout člověka, starat se o jeho školení, vzdělávání, nastavování systému… Spolupráce se Shipmall nám přinesla efektivitu a know-how. Nemusel jsem řešit spoustu věcí, o kterých jsem ani nevěděl, že bych je řešit měl,“ vysvětluje Martin Chvátal.

V případě využití fulfillmentu se tak fixní náklady mění na variabilní. Poplatek za využití služby se totiž odvíjí především od toho, kolik palet e-shop uskladňuje.

Obchodník se soustředí na to, co umí

Pro internetového obchodníka je logistika časově náročná rutina, která mu bere prostor na to, aby se věnoval strategickým projektům, marketingu a samotnému běhu e-shopu. Některý obchodník prodává vlastní výrobky, někdo je musí shánět od dodavatelů. V obou případech se hodí, když může skladování, inventarizaci a expedici přenechat profesionálnímu partnerovi. Shipmall navíc umí svoje služby přizpůsobit vysoce individuálním potřebám jednotlivých obchodníků. Pro uvedené babickarstvi.cz například řeší individualizaci dárků, které se leckdy dají doplnit jménem obdarovaného nebo různými potisky.

E-shop puravia.cz se zase zaměřuje na doplňky stravy, z nichž některé mají přísné instrukce ke skladování, například musejí být uchovány v chladničce. „V létě je prodáváme jen od pondělí do středy. Můžou být maximálně jeden den na cestě, proto je neodesíláme, když hrozí, že by mohly jít přes víkend,“ říká Martin Chvátal. I takové situace umí externí dodavatel logistiky řešit.