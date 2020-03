Geekové se konečně dočkali Comic Conu v Česku | E15.cz

Comic Con festival je skvělou akcí pro fanoušky především fantastiky a sci-fi, ale také cosplayů a deskových i počítačových her. Comic Cony se také zaměřují na literaturu, a to v podobě komiksů i beletrie. Není divu, že si tento festival oblíbily milióny lidí po celém světě. Proto všichni fantasy a sci-fi nadšenci jásali, když organizátoři oznámili, že se 7. až 9. února 2020 v O2 Universum v Praze uskuteční historicky první Comic Con.

Comic Con je pro všechny geeky a nerdy, jelikož se jedná o jeden z největších festivalů zabývající se fantasy a sci-fi tématikou, a to ve všech směrech. Poprvé se tento festival konal roku 1970 v kalifornském San Diegu pod názvem Golden State Comic Book Convention. Původně byl zaměřen pouze na komiksy a díla spjatá s žánry fantasy a sci-fi. Během několika let, kdy se dostal do srdcí mnoha obdivovatelů, se jeho tématika rozšířila, a to především o žánry jako je horor, anime nebo manga. Poté se začal rozšiřovat i o sběratelské hry, videohry a podobně.

První fantasy akce v ČR to není, rozhodně se ale jedná o jednu z největších

Comic Con není jen fenoménem současnosti, ale v zahraničí se, jak vidno, koná už přes půl století. Samozřejmě, že se podobné akce v České republice pořádaly a také pořádají dodnes. Například takový Festival fantazie funguje v Chotěboři už přes dvacet let. Nicméně pořád jde o menší setkání. Podle odhadů se totiž na Festivalu fantazie každoročně sejde okolo pěti tisíc návštěvníků. Na prvním pražském Comic Conu to dělalo o 18 tisíc lidí více, a to už je velký rozdíl. Samozřejmě velkou návštěvnost můžeme také přisoudit obrovské propagaci, které se Comic Conu dostalo.

Kolem pražského Comic Conu byl před jeho začátkem takový humbuk, že by se nenašel člověk, který by o něm neslyšel. Mnozí, nezasvěcení do fantasy světa, se také domnívali, že to je úplně první takto zaměřená akce u nás. Je tedy jasné, že díky tomuto festivalu zbystřili i lidé, kteří by se za normálních okolností o podobné akci ani nedozvěděli.

Obdobný ohlas zažil i PragueCon, který se měl konat před dvěma lety v září. Program byl až neuvěřitelný a lákadlem se stal komiksový malíř Jim Lee. Dva měsíce před akcí byl ale celý PragueCon zrušen. Podle pořadatelů za to mohly finance, každopádně celá kauza byla tehdy v mlze a nikdo pořádně nevěděl, co se děje. Každopádně bylo asi dobře, že se akce nekonala, protože i podle ohlasů znalých geeků a nerdů by šlo pravděpodobně spíše o festival chaosu. Pražský Comic Con byl zato promyšlený a splnil očekávání i některých pochybovačů.

Igor Karkarov zamířil do O2 Universa

Nejvíce byly zaplněné sály, kde diskutovaly herecké hvězdy ze zahraničí. Prahu navštívil například představitel Hellboye – Ron Perlman. Superman v zastoupení Brandona Routha přišel vyprávět o tom, jaké to je být supermocný, bohužel ale jen na plátně. A kdo by se nešel podívat na slavného Gimliho (John Rhys-Davies) z Pána prstenů by byl asi úplný blázen. Některé v sálu skutečně překvapilo, když se John Rhys-Davies svěřil, že roli Gimliho vůbec nechtěl hrát, a nakonec ji vzal kvůli svému synovi, který Tolkienovy příběhy zbožňuje.

Říká vám něco jméno Predrag Bjelac? Jestli ne, tak ho určitě znáte pod jménem Igor Karkarov, který přijel se svými studenty do Bradavic, aby vyhráli Pohár tří kouzelníků.

Doktor Zelenka předvedl skvělou češtinu

Samozřejmě významných herců a hereček bylo na Conu nespočet, koho ale nesmíme opomenout je náš český rodák David Nykl, který od dětství bydlí v Kanadě. Na svém filmovém kontě má pár super trháků jako je například Hvězdná brána: Atlantida, kde si zahrál doktora Zelenku a díky jeho slavné hlášce „I am trying doprdele,“ naučil celý svět klít česky.

I přesto, že v České republice nebydlí, a jeho rodiče ho odvezli do Kanady, když mu byly dva roky, rozhodl se, že se kvůli českému publiku přemůže a celou přednášku odříká v češtině namísto angličtiny. Nakonec vše zvládl perfektně jako by v Česku žil celý život a díky tomu sklidil i velký obdiv publika.

Kromě slavných celebrit byl v O2 Universu také fanouškovský program, který praskal ve švech. Pro Potterfany tu byl speciální Potter koutek, ale zabavit jste se mohli i v knižní sekci, asijské, komiksové nebo přímo v koutku Star Wars či Star Trek. Také jste se mohli jít podívat na program zaměřující se přímo na Hru o trůny nebo Zaklínače. Nechyběla ani speciální retro hrací místnost, kde bylo spoustu herních automatů. A když už tu bylo retro, nesměla chybět ani místnost s tou nejmodernější technikou, které rozuměli už jen skuteční masteři ve hraní.

Ti, co mají rádi „klasiku“, si přišli taky na své. Obrovské množství počítačů a her se postaralo o zábavu stovky hráčů. Mohli jste si zahrát hry v týmu, být sami za sebe anebo se jen koukat, jak hrají ostatní, protože vedle hráčské místnosti byla další se čtyřmi hráči.

Zaklínač svedl bitvu s tyranosaury

Mimo tenhle už naprosto nabitý program bylo ještě jedno celé patro vyhrazeno cosplayům (kostým nějaké filmové, knižní postavy; cosplayer se pak snaží i hrát, chová se jako dotyčná postava, za kterou je převlečený), kde se konala i soutěž o nejlepší kostým. Zahlédnout jste tu mohli různé postavy ze Star Wars, Star Treku, Jokerů tu bylo také požehnaně a obrovský úspěch sklidili čtyři tyranosauři, kteří to měli pekelně těžké dostat se ve svých kostýmech po eskalátorech do patra cosplayů.

Nicméně velký ohlas sklidil i Zaklínač, který když se objevil poblíž tyranosaurů, začala „bitva o přežití.“ Samozřejmě vše byla jen zábava a lidé si chtěli festival co nejvíce užít. Kostýmů tu bylo opravdu požehnaně a člověk nevěděl, s kým se má vyfotit dříve a komu salutovat k nejlepší masce.

Vše má svou cenu, a to i zábava

Každý, kdo si chtěl užít Comic Con do syta, musel platit, a ne málo. U vstupného se dala očekávat vyšší částka, ale jak se zdálo, u podpisů a fotek s herci takovou sumu nikdo nečekal. Za fotografii návštěvníci dali pět set korun a zvlášť pak za podpis dalších pět set. Nejlevnější snad byla podpisová karta, za kterou kupující dali jen půl sta. Tato informace české milovníky fantasy moc nepotěšila, zvlášť když fotografie s herci musela být zaplacena předem přes internet, a tudíž nikdo nevěděl, jak vše bude probíhat. Nakonec opravdu nekonečné fronty na podpisy a fotografie byly, ale ubíhaly celkem rychle, takže tam člověk nestrávil půl dne.

Každopádně pomineme-li finanční stránku a nějakou chvíli v honbě za podpisem slavné osobnosti, neměl Comic Con snad žádné chyby. Atmosféra byla skvělá, naprosto cizí lidé se spřátelili i díky jejich nadšení z festivalu a skvělá byla na seznámení i hrací desková místnost, kde si buď lidé sedli a jednoduše hráli „deskovky“.

Židle nebylo třeba, stačila podlaha

Každý měl možnost jít na různě zaměřené přednášky, na jídlo, hrát deskovky, PC hry. A i přesto, že hlavní stage byla téměř vždy plná, nestalo se, že by se někdo nevešel, ale kdo přišel pozdě, neseděl.

Na Comic Con tak přijeli všichni milovníci světa fantasy a sci-fi. Nezáleželo na tom, jestli šlo o hry, komiksy, knihy, seriály nebo filmy. Na své si přišel úplně každý. Někteří byli více obeznámeni s různými fiktivními světy, někteří tyto světy začali teprve na festivalu poznávat. Každopádně se jedná o rozsáhlou komunitu lidí, kteří společně tráví čas tím, že o fiktivních světech debatují.